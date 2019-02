Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d75a173-3373-4ab6-9768-f2713ed1cb1e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az italról leszokni nehéz, de egyáltalán nem lehetetlen vállalkozás. Első lépésként azonban észre kell vennünk, hogy belecsúsztunk a függőségbe. Ehhez nyújt segítséget Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, egyetemi adjunktus, akinek közelgő szalonestje előtt öt gyakori kérdést tettünk fel.","shortLead":"Az italról leszokni nehéz, de egyáltalán nem lehetetlen vállalkozás. Első lépésként azonban észre kell vennünk...","id":"20190226_Az_alkoholfuggonek_egesz_eleteben_menedzselnie_kell_a_sajat_jozansagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d75a173-3373-4ab6-9768-f2713ed1cb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820559f4-903f-45ce-851f-64f4d611d863","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190226_Az_alkoholfuggonek_egesz_eleteben_menedzselnie_kell_a_sajat_jozansagat","timestamp":"2019. február. 26. 08:30","title":"Az alkoholfüggőnek egész életében menedzselnie kell a saját józanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","shortLead":"A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.","id":"20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794c650-002a-46de-a4c3-47ec36315805","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Vele_csalta_meg_elettarsa_meg_agyon_is_verte_egy_kalapaccsal_a_ferjet","timestamp":"2019. február. 27. 20:55","title":"Vele csalta meg élettársa, még agyon is verte egy kalapáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","shortLead":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","id":"20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef08ac4-8e8c-4a3c-8f5c-068487ae49af","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","timestamp":"2019. február. 27. 09:24","title":"Ez már a zöld jövő? Egy amerikai tó ugyanolyan jogokat kapott, mint az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegedűs Lorántné várhatóan március végéig marad a parlamentben. ","shortLead":"Hegedűs Lorántné várhatóan március végéig marad a parlamentben. ","id":"20190227_A_parlamentet_is_otthagyja_a_Jobbikbol_kilepett_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c4faf9-82cc-47c9-8f77-905aa308a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_parlamentet_is_otthagyja_a_Jobbikbol_kilepett_kepviselo","timestamp":"2019. február. 27. 09:59","title":"A parlamentet is otthagyja a Jobbikból kilépett képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","shortLead":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","id":"20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97f229-84cc-4a3b-a954-b2078bbf27b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","timestamp":"2019. február. 26. 08:49","title":"Annyit keresnek most Szabolcsban, mint Budapesten 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c83e4-c200-4c54-afc8-b3ecf44a9b0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A berendezések egy része arcfelismerő rendszerhez kapcsolódik.","shortLead":"A berendezések egy része arcfelismerő rendszerhez kapcsolódik.","id":"20190227_Terfigyelo_kamerakkal_probaljak_nyakon_csipni_az_adosokat_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1c83e4-c200-4c54-afc8-b3ecf44a9b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d1acfa-d1b5-4297-87b0-8be6f891a842","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Terfigyelo_kamerakkal_probaljak_nyakon_csipni_az_adosokat_Oroszorszagban","timestamp":"2019. február. 27. 19:45","title":"Térfigyelő kamerákkal próbálják nyakon csípni az adósokat Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e4405-1887-4b39-9882-d64d94159f70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott tagja, Kiss Miklós évtizedek óta fut ezen a területen, de még nem történt vele hasonló.","shortLead":"A magyar válogatott tagja, Kiss Miklós évtizedek óta fut ezen a területen, de még nem történt vele hasonló.","id":"20190226_Vasruddal_es_gazsprayvel_tamadtak_a_valogatott_terepfutora_a_Harmashatarhegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e4405-1887-4b39-9882-d64d94159f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaea0e2-53ab-4c30-9fb5-f1eaeaab525f","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Vasruddal_es_gazsprayvel_tamadtak_a_valogatott_terepfutora_a_Harmashatarhegyen","timestamp":"2019. február. 26. 13:36","title":"Vasrúddal és gázspray-vel támadtak a válogatott terepfutóra a Hármashatár-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]