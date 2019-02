Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc felesége vezeti a Demokratikus Koalíció EP-listáját, a közmédia híroldala pedig így keres fogást rajta.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc felesége vezeti a Demokratikus Koalíció EP-listáját, a közmédia híroldala...","id":"20190228_dobrev_klara_dk_korrupciogyanu_hirado_kozmedia_hir_ep_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a71b7d-b754-4746-913c-9df929555f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_dobrev_klara_dk_korrupciogyanu_hirado_kozmedia_hir_ep_lista","timestamp":"2019. február. 28. 07:38","title":"Pazar címmel támadta be Dobrev Klárát a Hirado.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetkapcsolat nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni egy magyar startup applikációjával. A Shapr3D alkalmazására az Apple is felfigyelt, a vállalat három nagy sajtóeseményén is feltűnt már. A 2015-ben alapított vállalkozás most a Microsofttal kezdett közös fejlesztésbe, emiatt létszámot is dupláznak.","shortLead":"Internetkapcsolat nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni egy magyar...","id":"20190228_shapr3d_microsoft_surface_ipad_pro_terbeli_modellek_tervezese_alkalmazas_cad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793b178e-ecc1-4798-a6a6-84b0f85ea159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_shapr3d_microsoft_surface_ipad_pro_terbeli_modellek_tervezese_alkalmazas_cad","timestamp":"2019. február. 28. 14:33","title":"Van egy kis magyar cég, amelyre az Apple és most a Microsoft is felfigyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6f9193-059b-44c7-8e72-ab3e2fe186aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben Orbán Viktor miniszterelnök a végletekig centralizálta a döntéshozatalt.","shortLead":"Közben Orbán Viktor miniszterelnök a végletekig centralizálta a döntéshozatalt.","id":"20190227_A_jol_bekotott_NERrokonok_az_informatikaban_is_nyomulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6f9193-059b-44c7-8e72-ab3e2fe186aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f9d4ba-b84e-4d07-af33-b403ec5f7a87","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_A_jol_bekotott_NERrokonok_az_informatikaban_is_nyomulnak","timestamp":"2019. február. 27. 11:23","title":"A jól bekötött NER-rokonok az informatikában is nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hanoiban találkozik ma az amerikai elnök és az észak-koreai vezető. ","shortLead":"Hanoiban találkozik ma az amerikai elnök és az észak-koreai vezető. ","id":"20190227_Trump_Kim_Dzsongun_a_baratom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15f14c6-e6d0-4c49-8ba0-f2990a71df38","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Trump_Kim_Dzsongun_a_baratom","timestamp":"2019. február. 27. 07:06","title":"Trump: Kim Dzsong Un a barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","shortLead":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","id":"20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93afdd8-d112-41ac-b714-c73bc8c25208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","timestamp":"2019. február. 27. 09:48","title":"Nagy a baj Nagykátán, 43 embert rúg ki az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.","shortLead":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több...","id":"20190228_fenykepezes_emlekezet_szemelyiseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f9a0ba-f700-45d1-9347-5c25f7b30894","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_fenykepezes_emlekezet_szemelyiseg","timestamp":"2019. február. 28. 16:03","title":"Hosszú távon pórul járhat, aki sokat fotózik a mindennapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","shortLead":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","id":"20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4c2fa-12b7-462c-ac0e-8021456be5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","timestamp":"2019. február. 28. 12:46","title":"A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]