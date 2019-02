Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","shortLead":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","id":"20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec1d472-84f7-40fa-9dca-60f9398b6175","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","timestamp":"2019. február. 27. 07:19","title":"Megtartaná az állam a vitatott tulajdonú műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SK Innovation dél-koreai vegyipari vállalat nyit üzemet Magyarországon. Természetesen a lemondott német találkozóról is kérdezték a külügyminisztert.","shortLead":"Az SK Innovation dél-koreai vegyipari vállalat nyit üzemet Magyarországon. Természetesen a lemondott német találkozóról...","id":"20190227_Szijjarto_Peter_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488e529-3380-4452-80e1-423a3edfbb29","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Szijjarto_Peter_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. február. 27. 15:50","title":"Szijjártó Péter nagy bejelentése: 1000 új munkahelyet teremtő gyár jön Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az nem teljesen egyértelmű, hogy miért marad el a kolozsvári buli.","shortLead":"Az nem teljesen egyértelmű, hogy miért marad el a kolozsvári buli.","id":"20190228_Megint_elmarad_Curtis_egy_fellepese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eac653-8e0c-401e-bbc1-83644240a7d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Megint_elmarad_Curtis_egy_fellepese","timestamp":"2019. február. 28. 11:30","title":"Megint elmarad Curtis egy fellépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos nézeteltérés miatt maradt el a megállapodás Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezeti vietnami találkozóján. Ezt Trump jelentette be hanoi sajtóértekezletén. Ahogy azt is, hogy nem tervez újabb szankciókat Észak-Korea ellen.","shortLead":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos...","id":"20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9817c8-a93d-4475-b82e-0f2c02ab1799","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Trump elmondta, miért maradt el a megállapodás Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi mulitalentum ez az Idris Elba.","shortLead":"Igazi mulitalentum ez az Idris Elba.","id":"20190227_Idris_Elba_elarulta_hogyan_lett_belole_DJ_Meghan_es_Harry_eskvojen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40ba4ae-afdb-41f4-92e6-f5541165fa1d","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Idris_Elba_elarulta_hogyan_lett_belole_DJ_Meghan_es_Harry_eskvojen","timestamp":"2019. február. 27. 14:41","title":"Idris Elba elárulta, hogyan lett belőle DJ Meghan és Harry esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú menekültek. Egyelőre ennyi tűnik biztosnak a kormányzat régi-új tervének hatásaiból. Ezen túl kétségbeesett szülőkkel, tanácstalan dolgozókkal, illetve igen sok kérdéssel szembesültünk. No meg a hivatalok furcsa és aggasztó hallgatásával.","shortLead":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú...","id":"20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7660c713-a7d7-41bc-97ff-94f423d8505a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","timestamp":"2019. február. 27. 06:30","title":"\"Ide migránsok nem jönnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök-vezérigazgató korábban a részvények tíz százaléka felett rendelkezett.","shortLead":"Az elnök-vezérigazgató korábban a részvények tíz százaléka felett rendelkezett.","id":"20190228_Ujra_tulajdonos_lett_az_MKB_Bankban_Balog_Adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d3b25-6d37-45f3-b0c6-f2183e0aa930","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_tulajdonos_lett_az_MKB_Bankban_Balog_Adam","timestamp":"2019. február. 28. 11:57","title":"Újra tulajdonos lett az MKB Bankban Balog Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek is beillő helyzeteket szül a létszámhiány, a fizetős betegek becsatornázása és a várólisták rövidítésének felülről érkező nyomása.\r

\r

","shortLead":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek...","id":"20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd435daa-9517-49ec-9e67-f8797cab23e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. február. 28. 10:58","title":"\"Orosz rulett\" - újabb hátborzongató beszámoló a magyar egészsügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]