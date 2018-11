8-9 hónapig is eltarthat a nyomozás a kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszak gyanúja miatt indított nyomozásban. A feljelentést tevő kislányt már meghallgatta a rendőrség, szakértők is vizsgálták. Erről semmilyen információ nem szivárgott ki. Az ügyben két ismert vízilabdázót vádoltak meg a nyilvánosságban, akik visszautasították ezt. Mi indokolhatta egy "nulladik" fázisban lévő ügy nyilvánosságra kerülését, és milyen következményekkel jár ez? Ennek jártunk utána.

Az ügyvédi fórumokon – ügyvédektől származó információk szerint – forró téma volt a kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal a nyilvánosságban megvádolt vízilabdázók ügyének kezelése, a szentendrei uszodában viszont hamar lecsengett az ügy. Egy anyuka a hvg.hu-nak azt mesélte, egy-két szülő titokban mutogatta egymásnak a feljelentést tevő kislány, illetve az anyuka Facebook-fotóját – amely rövid időre a két hírbe hozott vízilabdázó által vitt egyesület Facebook-oldalára is kikerült –, de végül a szülők arra jutottak, amíg nincs hivatalos döntés, az egész nem tartozik rájuk. "Ennek nem lett volna szabad napvilágot látnia, itt mindenki vesztes. Elsősorban a kislány" – mondja az anyuka.

Nézzük, mi történt eddig:

Szeptember 14-én robbantotta a bombát a Blikk, amely "Durva feljelentés állítja: kislánnyal szexelhetett két sztársportoló" címmel a feljelentés alapján közölt egy cikket arról, évekkel ezelőtt egy akkor 11 éves kislánnyal rendszeres szexuális viszonyt folytatott "két, közismert magyar sztársportoló".

Aznap este a TV2 Tények című műsora azt állította, a feljelentésben két vízilabdázó neve szerepel, egyikük olimpiai bajnok, másikuk családapa, a Bors kiderítette azt is, egy Pest környéki klubban történhetett az eset.

A családot képviselő ügyvéd, Gerencsér András azon a hétvégén megszólalt, a Blikknek azt mondta, "ilyen durva ügyem még nem volt". A kislány a család egy barátjának írta le a történteket, ő fordult az ügyvédhez, aki beszélt a gyerekkel is. "A legbrutálisabb felnőttfilmeket idézte a mondandója, hallgatni is borzalmas volt. Tapasztalataim alapján azt gondolom, hogy amit az áldozat mond, nem lehet kitalált történet. Úgy döntöttünk, megtesszük a rendőrségi feljelentést.” Gerencsér akkor a hvg.hu-nak is nyilatkozott, azt mondta, "visszaéltek a kislány bizalmával". A feljelentésben szereplő sportolókról nem beszélt, a sportágra vonatkozó sajtóhíreket sem erősítette meg.

Gerencsér András © MTI / Koszticsák Szilárd

Hamar megneveztek két sportolót

Másnapra a feljelentésben szereplő nevek is nyilvánosságra kerültek. A Kurucinfó állítólag rendőrségi forrásból megtudta, ki a két sportoló, a nevüket le is írták, nem sokkal később pedig Bayer Zsolt újságíró a blogján állt ki a barátainak nevezett sportolók mellett, akiknek ő leírta a nevét. Nem állt meg itt: információkat osztott meg a gyerekről is. Például, hogy lopott a klubtól, illetve hogy a saját nevelőapja ellen is tett feljelentést szexuális zaklatás miatt.

A szeptember 15-i, szombat esti Tények című műsorban tényként közölték, hogy a két vízilabdázó az erőszakoló (nevüket be is mondták), holott a rendőrség még csak tanúként sem hallgatta meg őket. Nemhogy akkor, még most sem. Emiatt egy durván 50 milliós pernek nézhetnek elébe.

A két vízilabdázó először névtelenséget kérve, majd ügyvédeiken (Gatter László, Hegedűs László) keresztül, később személyesen is nyilatkoztak, mindketten tagadták a szexuális erőszak vádját, majd olyan nyilatkozatokat tettek, amellyel könnyű szerrel, kívülről is beazonosítható volt a feljelentést tevő kislány, illetve családja. Vagyis, nem csak a szűk környezet tudhatta pontosan, kik is ők.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szexuális erőszak gyanúja miatt nyomoz, a kislányt a hírek szerint szakértők már megvizsgálták, a két hírbe hozott vízilabdázót egyelőre nem hallgatta meg a rendőrség, más tanúkat viszont már igen.

Gatter László © Horváth Szabolcs

A probléma az, hogy Gerencsér szeptember közepén arról beszélt, a gyereket hétfőn vizsgálja meg pszichológus, az eredmény már aznapra meglehet, így kialakult az a várakozás, hogy itt gyorsan lesz valami fejlemény. Nem lett, vagy legalábbis az eredmény nem nyilvános, amiből viszont könnyen kialakulhatott az a látszat, hogy a történet nem igaz, holott egy ilyen vizsgálati anyag hetekig is készülhet.

Az egyik vízilabdázó ügyvédje, Hegedűs László tett is olyan megjegyzést, ha lenne bármi, már rég meg/kihallgatták volna ügyfelét. Hogy ez így van-e, innen nem lehet megítélni, az mindenesetre tény, hogy az emberek egy része már ítélkezett: a fele bűnösnek tartja a két vízilabdázót, a másik fele pedig el sem tudja róluk ezt képzelni. Van olyan kör is, amely a kislányt gyalázta.

Forró téma

Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő azt mondja, a rendőrségi eljárás ilyen ügyekben általában fél évig tart, ennél rövidebb ideig csak akkor, ha a szakértői vélemény és a gyerek tanúvallomása egybevág, és esetleg más bizonyíték is van. Ha az információk széthúznak, de a nyomozást vezető rendőr szerint alapos a gyanú vagy kiterjedt vizsgálatot igényel az ügy, akkor 8-9 hónapra is szükség lehet.

Gyurkó Szilvia © Túry Gergely

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az ATV információi szerint a kislány ügyvédje, Gerencsér András már visszaadta a megbízatását, ám a rendőrségtől hiába kérdeztük ezt, nem ad ki erre vonatkozó információt. Gerencsér András az elmúlt hetekben elérhetetlen volt, irodájában járva munkatársai azt mondták, "taktikát váltott az ügyvéd", amire jó oka volt. A héten elértük az ügyvédet, aki mindössze annyit közölt, nem nyilatkozik, és ennek elmondása szerint oka van. De hogy mi, azt nem mondta meg. Arra sem válaszolt, hogy valóban visszaadta-e a megbízást. A két vízilabdázó ügyvédjének sincs erről információja, de nem is kell, hogy legyen: a törvény szerint az ügyvédnek a hatóságokat, illetve a másik fél jogi képviselőjét kell értesítenie erről, azonban a vízilabdázók a jelenlegi szakaszban nem számítanak másik félnek.

Több, névtelenséget kérő ügyvéddel beszélgetve kiderült, az ügy sokakat foglalkoztatott a belső szakmai fórumokon. Egyikük azt mondta, "a fő vélekedés az volt, hogy a család ügyvédje a jogi kereteken belül maradt, mikor nyilatkozott az ügyről, feltéve, ha nem ő adta ki a neveket, de a domináns vélemények szerint az ügyvédi etikai szabályokkal ez nem nagyon volt összhangban." Elsősorban a kislány oldaláról tartották aggályosnak a nyilatkozatot, mert az neki mindenképpen árt. (Itt fontos tény, Gerencsér nem tett olyan nyilatkozatot, amelyből a kislány beazonosítható lenne.) Ha igaz a vád, akkor az a stigmatizáció veszélye miatt, ha pedig nem, akkor "az igazmondás hiánya egész életen át elkíséri a szerencsétlen sorsú kislányt".

Nyilatkozatra nincs külön szabály

Megkerestük a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökét, Réti Lászlót, illetve az etikai bizottság ügyvivő elnökét, Mile Attilát, akik nem árulták el, hogy indult-e etikai eljárás Gerencsér ügyében. Névtelenséget kérő forrásaink nem tudnak ilyen eljárásról.

Arra, hogy egy ilyen ügyben mi indokolhatja a korai nyilvánosságot, beszélgetőtársaink két lehetséges okot említettek: az egyik a félelem az ügy eltussolásától, a másik pedig az adott ügyvéd önreklámja.

Ha az ügyvéd attól tart, hogy a hatóságok megpróbálják eltussolni az ügyet, akkor ez egy legitim eszköz arra, hogy a sértett érdekeit képviselje

– mondták többen is. Több példát is látni arra, hogy az ügy nyilvánosságra kerülése után vesz fordulatot a nyomozás, de volt, aki azt mondta, a konkrét ügynek ennek a szakában még nem nyilatkozhatott volna. Az ügyvédi titok alól egyébként a család adhat felmentést, megállapodhattak abban is, hogy majd nyilatkozni fog. Kérdés, alaposan felmérték-e a következményeket.

Gerencsér Andrást szerettük volna megkérdezni erről is, de erre sem válaszolt. Deteky Gábor ügyvéd kiállt Gerencsér mellett, arra hivatkozott, az ügyvéd nem nevezte meg a feljelentésben szereplő férfiakat és a kislányt sem. Ő – néhány kollégájával ellentétben – nem talált kifogásolnivalót azon, hogy az ügyvéd arról beszélt, a gyerektől horrorregénybe illő történetet hallott, amely igaznak tűnik.

"Amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője, el kell fogadni az ügyfél álláspontját. Azt nem lehet felróni neki, hogy nem úgy vezette elő a történetet, hogy a kiskorú az állítja, megerőszakolták, aztán majd kiderül, hogy ez igaz vagy nem igaz. Épp ez lett volna az etikátlan magatartás."

Deteky szerint Gerencsér "kicsit túlságosan kiment a napfényre", óvatosabbnak kellett volna lennie, de nincs szó arról, hogy a gyerek szavahihetőségét ásta volna alá.

Az, hogy ilyen helyzetbe került, annak a TV2 az oka, amely megnevezte a sportolókat, és onnantól ment az adok-kapok. Ezért nem ő a felelős.

Szerettük volna kideríteni, van-e bármilyen szabály arra, hogy egy ügyvéd a feljelentés megtétele után, de még gyanúsítás előtt a sértett képviseletében milyen részletességgel tájékoztathatja a nyilvánosságot, de erre Mile Attilától, a kamara etikai bizottságának ügyvivő vezetőjétől napok óta nem érkezett válasz. Beszélgetőtársaink nem tudnak egzakt szabályról, ahogy az ügyvédekre vonatkozó törvényben, a Magyar Ügyvédi Kamara alapszabályában és az etikai szabályzatokban sem találtunk erre eligazítást.