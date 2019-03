Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaszias időben a szél többfelé megerősödik.","shortLead":"A tavaszias időben a szél többfelé megerősödik.","id":"20190228_20_fok_fole_is_kuszhat_ma_a_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec671e30-2cbc-42e4-b23f-3e6eea3e0edb","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_20_fok_fole_is_kuszhat_ma_a_homerseklet","timestamp":"2019. február. 28. 05:11","title":"20 fok fölé is kúszhat ma a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SK Innovation dél-koreai vegyipari vállalat nyit üzemet Magyarországon. Természetesen a lemondott német találkozóról is kérdezték a külügyminisztert.","shortLead":"Az SK Innovation dél-koreai vegyipari vállalat nyit üzemet Magyarországon. Természetesen a lemondott német találkozóról...","id":"20190227_Szijjarto_Peter_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488e529-3380-4452-80e1-423a3edfbb29","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Szijjarto_Peter_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. február. 27. 15:50","title":"Szijjártó Péter nagy bejelentése: 1000 új munkahelyet teremtő gyár jön Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vád szerint a darnózseli férfi megölte feleségét, a holttestet pedig a házukban lévő húsfeldolgozóban feldarabolta, maradványait elégette, majd szétszórta. A férfi megismételt pere is véget ért, de a bűncselekmény elkövetését most sem tudták bizonyítani.","shortLead":"A vád szerint a darnózseli férfi megölte feleségét, a holttestet pedig a házukban lévő húsfeldolgozóban feldarabolta...","id":"20190301_Ismet_felmentettek_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481f82b4-99b0-4730-bc64-c1a0c7288a34","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ismet_felmentettek_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentest","timestamp":"2019. március. 01. 12:42","title":"Ismét felmentették a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","shortLead":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","id":"20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae9d8f1-5a9c-4b38-909c-bb60c6e0c22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","timestamp":"2019. március. 01. 09:43","title":"Annál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","shortLead":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","id":"20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73732d9b-18c4-4a66-b4b2-dc7a0b5cf38b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","timestamp":"2019. február. 28. 13:46","title":"Hivatalos: itt a Ferrari 488 GTB utódja, az F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érd térségében kapott lángra az autóalkatrészeket szállító jármű.","shortLead":"Érd térségében kapott lángra az autóalkatrészeket szállító jármű.","id":"20190228_kigyulladt_egy_kamion_lezartak_az_M7est","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3da0d-8f3a-4585-b30b-52748201d618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_kigyulladt_egy_kamion_lezartak_az_M7est","timestamp":"2019. február. 28. 10:02","title":"Kigyulladt egy kamion, lezárták az M7-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint egy éve felfelé ívelő trendben volt. Aztán jött 2018, és hatalmasat esett a teljes piac értéke. A bitcoin árfolyama 20 ezer dollárról majdnem 3 ezer dollárig zuhant. Akik lufit kiáltottak, büszkén verhették a mellüket, hogy igazuk volt. A sajtó a szkeptikusoktól lett hangos és legtöbbjük az iparág végét, a bitcoin teljes elértéktelenedését vizionálta. Nem így lett… ","shortLead":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint...","id":"20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad59ba-00d2-4031-9038-5ff45cd44370","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","timestamp":"2019. február. 27. 19:30","title":"Mi adja a Bitcoin igazi értékét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","shortLead":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","id":"20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12fbfe5-02aa-4b25-8d65-35a229beb862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","timestamp":"2019. március. 01. 11:10","title":"Gázszerelőknek hazudták magukat, de lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]