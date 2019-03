Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan hány ember érintett a leépítésben, nem tudni, de az átstrukturálásra szánt pénzt látva nem kevesen maradnak munka nélkül.","shortLead":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan...","id":"20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8611cf-4eb4-482a-81aa-ec841145c806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","timestamp":"2019. március. 01. 10:03","title":"Méghogy a robotok nem veszik el a munkát: kirúgási hullám kezdődött a Pepsinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti zöld politikus.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti...","id":"20190227_Szijjarto_Nem_baj_hogy_a_nemetek_lemondtak_a_talalkozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53695532-8ace-41d7-9408-b4b6af112841","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Szijjarto_Nem_baj_hogy_a_nemetek_lemondtak_a_talalkozot","timestamp":"2019. február. 27. 13:29","title":"Szijjártó: \"Nem baj\", hogy a németek lemondták a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egy Simonka György fideszes politikushoz köthető alapítvány (a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány) félmilliárd forintos pályázatához gyűjtöttek aláírásokat egy tótkomlósi színházi előadáson, most Hadházy Ákos független képviselő feljelentést tesz okirathamisítás miatt, mert álláspontja szerint a civil szervezetnek a saját rendezvényein kellett volna a résztvevők jelenléti íveit vezetni. ","shortLead":"Egy Simonka György fideszes politikushoz köthető alapítvány (a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú...","id":"20190228_Hadhazy_betort_Simonka_birodalmaba_feljelenest_tesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c02f5d-f73d-4e03-8292-cc2f46195b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Hadhazy_betort_Simonka_birodalmaba_feljelenest_tesz","timestamp":"2019. február. 28. 15:00","title":"Hadházy betört Simonka birodalmába, feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi mulitalentum ez az Idris Elba.","shortLead":"Igazi mulitalentum ez az Idris Elba.","id":"20190227_Idris_Elba_elarulta_hogyan_lett_belole_DJ_Meghan_es_Harry_eskvojen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40ba4ae-afdb-41f4-92e6-f5541165fa1d","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Idris_Elba_elarulta_hogyan_lett_belole_DJ_Meghan_es_Harry_eskvojen","timestamp":"2019. február. 27. 14:41","title":"Idris Elba elárulta, hogyan lett belőle DJ Meghan és Harry esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó alkalmazás között, ami veszélybe sodorhatja a felhasználókat.","shortLead":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó...","id":"20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46805eb-179b-4f4e-a6cb-45d33f382981","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","timestamp":"2019. február. 28. 09:33","title":"Az eddigi legsúlyosabb biztonsági rést találták meg az Amazon kapucsengőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben 2014-ben született kisfiú és kislány másfél petéjű (sesquizigóta) ikerpár. Az orvosok most adtak hírt felfedezésükről.","shortLead":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben...","id":"20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207e167d-3dad-4051-afa9-1e56cd8417b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","timestamp":"2019. március. 01. 06:03","title":"Megtalálták a világ második másfél petéjű ikerpárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","shortLead":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","id":"20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace0c1f-7eb1-4383-ba43-027ec9a0c8e6","keywords":null,"link":"/sport/20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","timestamp":"2019. február. 28. 14:30","title":"Eljárást kezdeményezett az Emmi a teniszszövetség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai véleménynyilvánítások, mint például tavaly a #metoo hatására.\r

","shortLead":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai...","id":"20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d446488d-913e-491c-af7d-8362ebfc89cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","timestamp":"2019. február. 28. 10:34","title":"Tarol Mexikó: A visszatérő és a Birdman rendezője lesz idén a cannes-i zsűrielnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]