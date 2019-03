Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szohe rakétakísérleti telep leszerelését azután kezdték meg, hogy Kim Dzsong Un először találkozott Donald Trumppal. ","shortLead":"A Szohe rakétakísérleti telep leszerelését azután kezdték meg, hogy Kim Dzsong Un először találkozott Donald Trumppal. ","id":"20190305_eszak_korea_kim_dzsong_un_szohe_raketakiserlet_telep_leszereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9baed2-7002-46b5-af69-2aac140e51f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_eszak_korea_kim_dzsong_un_szohe_raketakiserlet_telep_leszereles","timestamp":"2019. március. 05. 22:05","title":"Észak-Korea helyreállítja a részben leszerelt kísérleti telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már azt is tudni, milyen lesz az új program felülete.","shortLead":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már...","id":"20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bee7d5-0729-40e7-9584-eac714338921","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","timestamp":"2019. március. 05. 13:33","title":"Kiszivárgott, ilyen lesz a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","shortLead":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","id":"20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bd6d6-a204-4e3d-8f3a-5b143f596c88","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Nagyon jól megy a felcsúti cégeknek, sokkal többet tudnak adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

\r

","shortLead":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési...","id":"20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8ee34f-a4f6-4d16-a650-4f96447f9756","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","timestamp":"2019. március. 06. 21:45","title":"ENSZ: Észak-Korea majdnem fele éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-ért, az egyetemekért, a kutatásért, felsőoktatásért mutatják be a szentmisét.\r

\r

","shortLead":"Az MTA-ért, az egyetemekért, a kutatásért, felsőoktatásért mutatják be a szentmisét.\r

\r

","id":"20190306_Csak_a_csoda_segithet_Miset_szerveznek_az_MTAert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e2cea7-a46c-4dda-b2f9-a01684ddc2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csak_a_csoda_segithet_Miset_szerveznek_az_MTAert","timestamp":"2019. március. 06. 15:29","title":"Csak a csoda segíthet? Misét szerveznek az MTA-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","shortLead":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","id":"20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b967e83-1350-494b-b2d1-8c4170d1dc04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","timestamp":"2019. március. 06. 06:02","title":"Óriásit nőtt a jegyárbevétel, mióta csak előre váltott jeggyel lehet HÉV-re szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","shortLead":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","id":"20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354882c8-0e32-4dd3-8870-57a116012be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 17:10","title":"Orbánék miatt támadja a kancellárt Ausztriában az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most közel 10 évnyi munka után derült ki egy érdekesség a Kepler-1658b-ről.","shortLead":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most...","id":"20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5258bfe-9a8c-4579-a94e-e50792e1b0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","timestamp":"2019. március. 07. 10:33","title":"Közel 10 év után derült ki egy fontos dolog az egyik első bolygóról, amit a Kepler űrteleszkóp fedezett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]