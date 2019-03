Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","shortLead":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","id":"20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d5c6d-42e4-4b84-8176-864db44005fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","timestamp":"2019. március. 06. 19:24","title":"Gyilkos csapdákat állíthatott haragosainak egy német tájépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae061c9-45a2-4ce2-bd47-a93ac6800c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évig tartó tárgyalás után szerződést kötött a New Line Cinema és a karakter tulajdonosa, a Sanrio.","shortLead":"Öt évig tartó tárgyalás után szerződést kötött a New Line Cinema és a karakter tulajdonosa, a Sanrio.","id":"20190306_Hollywoodi_film_mozi_Hello_Kitty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae061c9-45a2-4ce2-bd47-a93ac6800c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca9e074-b448-4803-b887-bbd56bb0828f","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Hollywoodi_film_mozi_Hello_Kitty","timestamp":"2019. március. 06. 15:10","title":"Hollywoodi film készül Hello Kittyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd25433-ad7e-4a35-a819-b76884c393ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatvanöt forint órabéremelést ajánlottak egy autóipari beszállító cégnél, de ezt a dolgozók nem fogadták el, így nem csak a Hankook gyárában, de Oroszlányon is kétórás sztrájkkal indul a nap.","shortLead":"Hatvanöt forint órabéremelést ajánlottak egy autóipari beszállító cégnél, de ezt a dolgozók nem fogadták el, így nem...","id":"20190306_Oroszlanyon_is_sztrajkkal_indul_a_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd25433-ad7e-4a35-a819-b76884c393ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6bbb36-d957-49d2-9a62-90671ef1b022","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Oroszlanyon_is_sztrajkkal_indul_a_szerda","timestamp":"2019. március. 06. 05:15","title":"Oroszlányon is sztrájkkal indul a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez az, amit a 2022-es kézilabda Eb-re terveznek.","shortLead":"Ez az, amit a 2022-es kézilabda Eb-re terveznek.","id":"20190306_Megvan_hol_epulhet_az_uj_sportcsarnok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de666d-2310-4bf8-a981-1bfe3696bbc1","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Megvan_hol_epulhet_az_uj_sportcsarnok_Budapesten","timestamp":"2019. március. 06. 16:56","title":"Megvan, hol épülhet az új sportcsarnok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190306_Torolte_az_osszes_fellepeset_a_Prodigy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b41626f-b12b-46a3-ba4d-607149013074","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Torolte_az_osszes_fellepeset_a_Prodigy","timestamp":"2019. március. 06. 16:31","title":"Törölte az összes fellépését a Prodigy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","id":"20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17afd2ec-d78a-489b-ad8f-1c361fb3a3e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","timestamp":"2019. március. 05. 19:35","title":"Metró alá esett egy ember a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold néven futtatott nézetet.","shortLead":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold...","id":"20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f877e40-9677-4bc8-9eec-ea4845abd94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","timestamp":"2019. március. 06. 15:03","title":"Nem sokon múlt, hogy madaras nevet kapjon a Google Térkép egyik legismertebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","shortLead":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","id":"20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d962-3e5f-47ce-89b6-1bc94ed87a40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","timestamp":"2019. március. 07. 14:33","title":"Újabb magyar ügy kerülhet hamarosan az Európai Bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]