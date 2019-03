Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekes állítólagos gyerekáldozatairól készült dokumentumfilm után másképp kezdtek el az énekes életművére tekinteni. ","shortLead":"Az énekes állítólagos gyerekáldozatairól készült dokumentumfilm után másképp kezdtek el az énekes életművére tekinteni. ","id":"20190305_Nem_jatssza_Michael_Jackson_dalait_egy_norveg_radio_ket_hetig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5da4d4c-ce53-4771-aa7e-2c09854a809f","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Nem_jatssza_Michael_Jackson_dalait_egy_norveg_radio_ket_hetig","timestamp":"2019. március. 05. 12:48","title":"Nem játssza Michael Jackson dalait egy norvég rádió két hétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de részleteket csak pénzért adnának ki.","shortLead":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de...","id":"20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f1857-c553-462e-bd7e-86a3105983c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","timestamp":"2019. március. 06. 11:52","title":"Csak pénzért árulja el a Polgárőr Szövetség, mire költ évi egymilliárd forint közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes a headlinerek listája. ","shortLead":"Teljes a headlinerek listája. ","id":"20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119708fe-6b02-4e69-8a03-6a31d86dce77","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","timestamp":"2019. március. 05. 17:20","title":"A The National és Tom Odell is jön a Sziget Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is kiderült, pontosan mennyit. ","shortLead":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is...","id":"20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91037d87-82a7-4777-9c0c-af3f4296fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","timestamp":"2019. március. 06. 16:03","title":"Hároméves már ez a mobiljáték, de még mindig elképesztő pénzt termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna semmisítenie azt az Alkotmánybíróságnak, mondja a Magyar Helsinki Bizottság. Ennek hiányában marad a bizonytalanság légköre.","shortLead":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna...","id":"20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30133bf0-d198-4b11-812b-7f024320ece2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","timestamp":"2019. március. 06. 16:55","title":"Helsinki Bizottság: Az Alkotmánybíróságnak meg kellett volna semmisítenie Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bérfeszültség, megszorítások, a cafeteria átalakítása is rossz irányú folyamatok beindulásához vezetett Zuglóban, 24 óvoda levélben fordult emiatt az önkormányzathoz. A terület már most sem vonzó a fiatal munkavállalóknak, és megindult a távozás is: a jobb megélhetés miatt többen távoznak a pályáról. Update: az önkormányzat szerint folyamatosak a tárgyalások az óvodavezetőkkel a helyzet rendezéséről, a gondok fő oka pedig a kormány intézkedéseiben keresendőek. \r

\r

","shortLead":"Bérfeszültség, megszorítások, a cafeteria átalakítása is rossz irányú folyamatok beindulásához vezetett Zuglóban, 24...","id":"20190305_Erzekelheto_az_elvandorlas__aggodnak_a_zugloi_ovodak_vezetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4752a25-fde1-4b02-b637-9914fa2d7c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Erzekelheto_az_elvandorlas__aggodnak_a_zugloi_ovodak_vezetoi","timestamp":"2019. március. 05. 12:46","title":"\"Érzékelhető az elvándorlás\" – aggódnak a zuglói óvodák vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","shortLead":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","id":"20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c9063-c1d7-49ee-8a84-d038355e4b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","timestamp":"2019. március. 05. 17:41","title":"Fát döntött a szél a vasúti felsővezetékre, több százezer forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]