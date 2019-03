Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e798fc2-c0cd-4c69-92fb-c6c2809d5491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint sokan gyűjtik az aláírásokat, és ennek meg is van az eredménye. A cél egymillió.","shortLead":"Hadházy szerint sokan gyűjtik az aláírásokat, és ennek meg is van az eredménye. A cél egymillió.","id":"20190307_470_ezren_irtak_mar_ala_hogy_Magyarorszag_csatlakozzon_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e798fc2-c0cd-4c69-92fb-c6c2809d5491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1de52-54e7-4d0f-a0d5-ee4b73c06263","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_470_ezren_irtak_mar_ala_hogy_Magyarorszag_csatlakozzon_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2019. március. 07. 16:55","title":"470 ezren írták már alá, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de bocsánatot nem kérnek, és persze migráció és Soros. ","shortLead":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de...","id":"20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec6e028-6c2c-4ce5-bd9d-8642562d8481","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","timestamp":"2019. március. 06. 15:09","title":"Ez a Fidesz válasza a Weber ultimátumára: a migráció megállítása fontosabb a pártfegyelemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","shortLead":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","id":"20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8696-98e4-4a09-b3c2-f80a6eefd933","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","timestamp":"2019. március. 07. 10:14","title":"Új sorozattal jelentkeznek Herendi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fe56b0-3d45-4486-9fe1-2fd30c748ef1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron egy kompakt kategóriás elektromos szabadidő-autó, amely 2020-ban már gyártásba kerül.","shortLead":"A Q4 e-tron egy kompakt kategóriás elektromos szabadidő-autó, amely 2020-ban már gyártásba kerül.","id":"20190306_audi_q4_e_tron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe56b0-3d45-4486-9fe1-2fd30c748ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10772669-8229-416d-9fdd-aceeb25ce591","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_audi_q4_e_tron","timestamp":"2019. március. 06. 08:55","title":"Bemutatkozott az Audi várhatóan legnépszerűbb elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban megpályáztatja az országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok építését és üzemeltetését – a jelenlegi szolgáltató jogosultsága ugyanis 2020 őszén lejár. A hatóság tervei szerint a pályázat nyertesének biztosítania kell, hogy a szabadon, előfizetés nélkül fogható közszolgálati televízió- és rádiócsatornák 2020 után is jó minőségben elérhetőek maradjanak, plusz költség nélkül.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban...","id":"20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a722f18-39cf-4439-9022-af95f6a8d2b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","timestamp":"2019. március. 07. 15:03","title":"Változás jön az ingyenesen fogható tévécsatornák hálózatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","id":"20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd14c92-c17b-48fd-a28f-d1282e5d4b19","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","timestamp":"2019. március. 06. 09:34","title":"M. Richárd: Lehet utálni, meg gyűlölködni, de legalább lenne oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban. A fejlesztők meglehetősen furcsán reagáltak.","shortLead":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban...","id":"20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240393d-1099-4a6a-afbd-776bcfd98590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","timestamp":"2019. március. 06. 10:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: fájlokat lophatnak egy népszerű androidos alkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]