[{"available":true,"c_guid":"1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló...","id":"20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbef8c3-a088-4132-81a4-6e78d7325cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Újabb csapás érte a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija. Az ortodox papok szerint az előrejelzés pontos, s az oroszok előbb-utóbb kisebbségbe kerülnek.","shortLead":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija...","id":"20190305_2050re_nem_marad_orosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e0473-39bc-4ec9-a3d7-5b65daa6dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_2050re_nem_marad_orosz","timestamp":"2019. március. 05. 12:56","title":"Ugrásszerűen nő a muszlimok aránya Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d3d74f-c465-4157-8dba-83d707d56147","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök őrizetbe vették Moszkvában azt a két fiatalembert, akik Sztálint becsmérlő szavakkal zavarták meg a szovjet diktátor halálának 66. évfordulójáról megemlékező több száz kommunistát.\r

","shortLead":"Az orosz rendőrök őrizetbe vették Moszkvában azt a két fiatalembert, akik Sztálint becsmérlő szavakkal zavarták meg...","id":"20190305_Sztalint_szidalmaztak_Moszkvaban__elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63d3d74f-c465-4157-8dba-83d707d56147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c2e64e-0479-4cbc-ae5e-d9b66b7e76ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Sztalint_szidalmaztak_Moszkvaban__elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 05. 12:27","title":"Sztálint szidalmazták Moszkvában – elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak béremelésére vonatkozó ellenzéki javaslatot a kerületben.","shortLead":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak...","id":"20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a3969-c665-4ddd-929a-47b156dfeaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Fideszesekre cserélte Sorost és Junckert új szórólapjain a XV. kerületi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe4d82e-56e1-4fe0-9f8e-fcd99b1c2403","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyanús postai csomagok miatt kiürítették szerdán a skóciai Glasgow egyetemének fő épületeit és a Royal Bank of Scotland edinburghi központját.","shortLead":"Gyanús postai csomagok miatt kiürítették szerdán a skóciai Glasgow egyetemének fő épületeit és a Royal Bank of Scotland...","id":"20190306_gyanus_csomag_royal_bank_of_scotland_glasgow_egyetem_kiurites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fe4d82e-56e1-4fe0-9f8e-fcd99b1c2403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f575e59-7932-48c2-8322-fb289c8734b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_gyanus_csomag_royal_bank_of_scotland_glasgow_egyetem_kiurites","timestamp":"2019. március. 06. 15:21","title":"Gyanús csomagok miatt kellett skót bankot és egyetemet kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán Viktor, hogy nincs kormányképes ellenzék, és nem lehetséges a váltás, akkor előbb-utóbb törés következhet be.","shortLead":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán...","id":"20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e2510d-a494-4aba-8c5d-77833d530b94","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 05. 08:41","title":"Schiffer: 2022-re egy közös listába olvad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is túlszárnyalta. És a jövőben még több hozzá hasonló bűnöző bukkanhat fel világszerte.","shortLead":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is...","id":"20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f440b-ddd3-4119-aa8a-b744002b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","timestamp":"2019. március. 06. 09:03","title":"10 év vagy életfogytiglan: hamarosan elítélik a digitális drogbárót, aki egy laptopról irányította a hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]