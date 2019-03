Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","shortLead":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","id":"20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937e030-af24-485a-9949-52dbbdea2fec","keywords":null,"link":"/sport/20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","timestamp":"2019. március. 08. 09:52","title":"A diósgyőrit választották az év legszebb stadionjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d277c87-adff-4de7-b3d7-1b88bceea404","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gyerekorvosok fele 60 évesnél idősebb, és nem látni, honnan jöhet utánpótlás.","shortLead":"A gyerekorvosok fele 60 évesnél idősebb, és nem látni, honnan jöhet utánpótlás.","id":"20190307_Gyerekek_szazezrei_maradhatnak_haziorvos_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d277c87-adff-4de7-b3d7-1b88bceea404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d8f16c-8fc2-4390-a512-3edbd4019929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Gyerekek_szazezrei_maradhatnak_haziorvos_nelkul","timestamp":"2019. március. 07. 19:25","title":"Gyerekek százezrei maradhatnak háziorvos nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is az e-mail és azon át érkező adathalászati kísérletek jelentik az első számú fenyegetést az információbiztonsági vezetők számára a Cisco legfrissebb globális kiberbiztonsági kutatása szerint.","shortLead":"Idén is az e-mail és azon át érkező adathalászati kísérletek jelentik az első számú fenyegetést az információbiztonsági...","id":"20190308_adathalaszat_email_kiberbiztonsag_cisco_informaciobiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2555da24-52cf-4154-af61-499ba98d320d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_adathalaszat_email_kiberbiztonsag_cisco_informaciobiztonsag","timestamp":"2019. március. 08. 08:33","title":"Ha erre az egy dologra odafigyel, már azzal is nagyobb biztonságban lesznek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük. Indul a Kutyapárt is, akár kilenc párt is lehet a listán.","shortLead":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük...","id":"20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e28836b-5609-4a86-b6dd-68536762c341","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","timestamp":"2019. március. 07. 09:43","title":"A Kutyapárt 21 EP-helyből 23-at szerezne meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az itt a szomszédban készülő hangtalan hiperautó szó szerint elképesztő gyorsulást és igen komoly végsebességet produkál.","shortLead":"Az itt a szomszédban készülő hangtalan hiperautó szó szerint elképesztő gyorsulást és igen komoly végsebességet...","id":"20190308_ulesprobat_vettunk_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6243c-4c64-4cee-8320-5a3c041ef5ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_ulesprobat_vettunk_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautojaban","timestamp":"2019. március. 08. 06:41","title":"Üléspróbát vettünk a horvátok közel 2000 lóerős villanyautójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak a felhasználók, hogy megnézzék, valóban a talpukra esnek-e.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak...","id":"20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238e4995-a4f4-49e1-937a-96271bce4cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","timestamp":"2019. március. 07. 08:38","title":"Itt az újabb kihívás: cipőket és papucsokat dobálnak az internetezők, az eredmény pedig mindenkit meglep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e798fc2-c0cd-4c69-92fb-c6c2809d5491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint sokan gyűjtik az aláírásokat, és ennek meg is van az eredménye. A cél egymillió.","shortLead":"Hadházy szerint sokan gyűjtik az aláírásokat, és ennek meg is van az eredménye. A cél egymillió.","id":"20190307_470_ezren_irtak_mar_ala_hogy_Magyarorszag_csatlakozzon_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e798fc2-c0cd-4c69-92fb-c6c2809d5491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1de52-54e7-4d0f-a0d5-ee4b73c06263","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_470_ezren_irtak_mar_ala_hogy_Magyarorszag_csatlakozzon_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2019. március. 07. 16:55","title":"470 ezren írták már alá, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0eba7a-646e-4743-a4b1-98837515fd09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletben egy gyermek és a biztonsági erők egyik tagja halt meg.\r

","shortLead":"A merényletben egy gyermek és a biztonsági erők egyik tagja halt meg.\r

","id":"20190308_Autoba_rejtett_pokolgep_robbant_Moszulban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c0eba7a-646e-4743-a4b1-98837515fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557cf497-aa2a-44a4-a84a-e2486734a4c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Autoba_rejtett_pokolgep_robbant_Moszulban","timestamp":"2019. március. 08. 20:29","title":"Autóba rejtett pokolgép robbant Moszulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]