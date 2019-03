Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dcb75a5-75e6-48f1-b268-698e671b60d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","shortLead":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","id":"20190308_Komoly_letszamleepitesbe_kezd_az_egyik_leghiresebb_magyar_startup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dcb75a5-75e6-48f1-b268-698e671b60d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbc0207-c6f2-4e8f-947c-7a1fce4f0b4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Komoly_letszamleepitesbe_kezd_az_egyik_leghiresebb_magyar_startup","timestamp":"2019. március. 08. 17:24","title":"Komoly létszámleépítésbe kezd az NNG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Módosító indítványt fogadott el szerdán a brit parlament nem választott tagokból álló felsőháza, amelyben felszólították a kormányt: tárgyaljon az Európai Unióval arról, hogy az Egyesült Királyság unióból való kilépését követően vámuniót hoznak létre.

