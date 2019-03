Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás felépítését elérjük, mert tavaly már kevesebb természetes személy mert belevágni az építkezésbe. ","shortLead":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás...","id":"20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f89af61-5b4b-4b2f-bec5-1efdbff14440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","timestamp":"2019. március. 07. 09:56","title":"Vissza nem térítendő támogatást adnának az építőipari vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző elismerte, ő hallható a felvételen, de nem emlékszik arra, hogy használta volna ezt a kifejezést.","shortLead":"Az elemző elismerte, ő hallható a felvételen, de nem emlékszik arra, hogy használta volna ezt a kifejezést.","id":"20190306_G_Fodor_Gabor_Jo_lenne_csinalni_egy_Viktorjugendet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e4f00-8c3a-4dce-b322-858d67c16778","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_G_Fodor_Gabor_Jo_lenne_csinalni_egy_Viktorjugendet","timestamp":"2019. március. 06. 16:59","title":"G. Fodor Gábor: Jó lenne csinálni egy Viktorjugendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz tisztán látni a fóti gyerekváros megszüntetése utáni tervekről, a lehetséges forgatókönyvekről a HVG e heti számában olvashatnak.



","shortLead":"Nehéz tisztán látni a fóti gyerekváros megszüntetése utáni tervekről, a lehetséges forgatókönyvekről a HVG e heti...","id":"20190307_Kormanyzati_vendeghaz_vagy_Meszaros_Lorinc_ujebb_befektetese_lesze_Foton_a_kastelybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50df9272-2db9-4f37-80da-5e8c7ea10dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kormanyzati_vendeghaz_vagy_Meszaros_Lorinc_ujebb_befektetese_lesze_Foton_a_kastelybol","timestamp":"2019. március. 07. 15:03","title":"Kormányzati vendégház vagy Mészáros Lőrinc újabb befektetése lesz-e Fóton a kastélyból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte minden információ kikerült.","shortLead":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte...","id":"20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78549922-b137-464a-86b5-f31828c90b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. március. 07. 12:33","title":"Messze a csúcstól: jön a Redmi új okostelefonja, a Redmi 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","shortLead":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","id":"20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd60bd8-6de8-453a-8b53-f8e2c27fc910","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","timestamp":"2019. március. 08. 10:42","title":"Pár forint árcsökkenés is elég volt ahhoz, hogy sokkal több tejet vásároljunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690691ff-d260-427e-b7f0-e848011d195a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virágot akart szedni, de eltévedt a mocsárban.","shortLead":"Virágot akart szedni, de eltévedt a mocsárban.","id":"20190308_Nenit_talaltak_a_csongradi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690691ff-d260-427e-b7f0-e848011d195a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187f8a19-8a57-4b36-8136-2742175df442","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Nenit_talaltak_a_csongradi_rendorok","timestamp":"2019. március. 08. 11:50","title":"Nénit találtak a csongrádi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","shortLead":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","id":"20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58086171-3a0b-4c85-ab49-28862ec26b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","timestamp":"2019. március. 08. 13:03","title":"Sokaknak jól jöhet: fontos változás az iPhone-ok szervizelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","shortLead":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","id":"20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b624f-b2f2-4a0f-aa19-75f6df6b3ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","timestamp":"2019. március. 07. 20:20","title":"\"A nő a szóda és a víz\" – fideszesek üzentek nőnap alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]