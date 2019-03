Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cadb41b-c8d2-4894-a204-c66becb98c2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ketaminszármazékot tartalmazó orrsprayt engedélyezett súlyos depresszió kezelésére az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA).","shortLead":"Ketaminszármazékot tartalmazó orrsprayt engedélyezett súlyos depresszió kezelésére az amerikai élelmiszer- és...","id":"20190309_spravato_depresszio_orrspray_ketamin_fda_engedely_janssen_pharmaceuticals","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cadb41b-c8d2-4894-a204-c66becb98c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df367cd6-b731-49ed-a421-7f1a09324115","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_spravato_depresszio_orrspray_ketamin_fda_engedely_janssen_pharmaceuticals","timestamp":"2019. március. 09. 09:03","title":"30 év után új gyógyszer: piacra dobják az orrsprayt, ami azonnal hat a depresszió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges országok békéje és biztonsága érdekében - mondta a honvédelmi miniszter szombaton, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely tizedik évadának megnyitó ünnepségén.","shortLead":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges...","id":"20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e393d-d788-4be0-b9e6-082d763314e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. március. 09. 21:57","title":"Erős magyar hadsereget akar a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","shortLead":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","id":"20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a0b09-10ef-4b6f-aa15-b6316d972765","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","timestamp":"2019. március. 10. 06:41","title":"Polgárpukkasztás kimaxolva: milliárdosoknak szánt tuning Rolls-Royce-ba pattantunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában - közölte szombaton Milenio című helyi lap biztonsági forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában...","id":"20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0914db5-0885-4274-a529-429f57cb4f60","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","timestamp":"2019. március. 09. 19:42","title":"15 embert lelőttek egy mexikói sztriptízbárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a247eed-cc42-48ca-ae77-90cfa0d55719","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza fel terapeutája, Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus nemrég megjelent, Függőben című könyvében. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza...","id":"20190310_A_szulokrol_is_levalunk_Ugyanez_a_helyzet_a_terapeutankkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a247eed-cc42-48ca-ae77-90cfa0d55719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d799069b-ec40-4977-b92f-0124a90d5140","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190310_A_szulokrol_is_levalunk_Ugyanez_a_helyzet_a_terapeutankkal","timestamp":"2019. március. 10. 20:15","title":"A szülőkről is leválunk - ugyanez a helyzet a terapeutánkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c039cba4-178c-43e3-91ee-21cb751659ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguár ketrecének közelébe merészkedett egy nő egy arizonai állatkertben, mert szelfit akart készíteni a nagymacskával. A vadállat annyira nem örült az ötletnek.","shortLead":"A jaguár ketrecének közelébe merészkedett egy nő egy arizonai állatkertben, mert szelfit akart készíteni...","id":"20190310_Az_eletet_kockaztatta_egy_jaguaros_szelfiert_egy_arizonai_allatkert_latogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c039cba4-178c-43e3-91ee-21cb751659ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66915cc9-8a51-4042-b23b-febcd0a2a0be","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Az_eletet_kockaztatta_egy_jaguaros_szelfiert_egy_arizonai_allatkert_latogatoja","timestamp":"2019. március. 10. 17:47","title":"Az életét kockáztatta egy jaguáros szelfiért egy arizonai állatkert látogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]