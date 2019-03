Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","shortLead":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","id":"20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c8f45b-1e55-4d87-a160-aa4bdc2fec07","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","timestamp":"2019. március. 12. 11:16","title":"Családtag lopta el a pónit, drogot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta a gyanút.","shortLead":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta...","id":"20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6efbcc-4efe-4ce3-9b93-1b6b96de6943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","timestamp":"2019. március. 12. 10:39","title":"Seszták Miklós volt miniszter köréhez került az utolsó kaszinó koncessziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai légikatasztrófát. Donald Trump is kommentálta a légikatasztrófát, és ebből az jött ki, amit megszoktunk tőle.","shortLead":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai...","id":"20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f41d22d-0bc6-46ff-bfdd-810580847207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","timestamp":"2019. március. 12. 15:06","title":"A vasárnapi katasztrófa miatt az angolok, a németek és a franciák is kitiltják a gyanús Boeingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f057e54-f482-4024-b06f-3abdb4e1fd17","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs alapján a délkelet-ausztráliai Victoria államban.","shortLead":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs...","id":"20190312_uj_dinoszauruszfaj_galleonosaurus_dorisae_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f057e54-f482-4024-b06f-3abdb4e1fd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5a2aa-eb87-403a-81f2-4f05f5429f4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_uj_dinoszauruszfaj_galleonosaurus_dorisae_ausztralia","timestamp":"2019. március. 12. 15:03","title":"Találtak egy eddig teljesen ismeretlen dinoszauruszfajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan útszakaszok és közlekedési helyzetek, ahol a túl alacsony tempó jelentheti a legnagyobb balesetveszélyt.","shortLead":"Akadnak olyan útszakaszok és közlekedési helyzetek, ahol a túl alacsony tempó jelentheti a legnagyobb balesetveszélyt.","id":"20190311_tudta_nemcsak_a_gyorshajtokat_a_tul_lassan_kozelekedoket_is_buntethetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d44360f-6bf8-402d-ad4f-e9369f6a7ec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_tudta_nemcsak_a_gyorshajtokat_a_tul_lassan_kozelekedoket_is_buntethetik","timestamp":"2019. március. 11. 06:41","title":"Tudta? Nemcsak a gyorshajtókat, a túl lassan közelekedőket is büntethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László a Fidesz EP-listavezetője, a magyar uniósbiztos-jelölt kedden Joseph Daullal, az Európai Néppárt elnökével találkozik.","shortLead":"Trócsányi László a Fidesz EP-listavezetője, a magyar uniósbiztos-jelölt kedden Joseph Daullal, az Európai Néppárt...","id":"20190312_Amig_Orban_Weberrel_talalkozik_minisztere_a_Neppart_elnokevel_targyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9c5328-2b62-4e2b-8dd9-d259b3f8c91a","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Amig_Orban_Weberrel_talalkozik_minisztere_a_Neppart_elnokevel_targyal","timestamp":"2019. március. 12. 08:10","title":"Amíg Orbán Weberrel találkozik, minisztere a Néppárt elnökével tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f665fe-c82e-49b6-a627-6f3c765ce6b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németországi Kölnben készültek ezek a drámai felvételek, amikor egy ház teteje elszabadult a hatalmas szélviharban.","shortLead":"A németországi Kölnben készültek ezek a drámai felvételek, amikor egy ház teteje elszabadult a hatalmas szélviharban.","id":"20190312_koln_szelvihar_autos_video_dashcam_fedelzeti_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f665fe-c82e-49b6-a627-6f3c765ce6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e66515-02e6-4978-857e-55269f1df4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_koln_szelvihar_autos_video_dashcam_fedelzeti_kamera","timestamp":"2019. március. 12. 12:19","title":"Egy autós kamerája felvette, ahogyan a vihar feltépi a háztetőket, és egyenesen a kocsikra zúdítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]