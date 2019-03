Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","shortLead":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","id":"20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8e0b4a-8a2c-4346-9a8e-11777f8f6229","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","timestamp":"2019. március. 13. 11:31","title":"Török Gábor: Orbán arccal a padló felé van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár napja megszüntette a baloldali politikus-jogász házi őrizetét. Czeglédy szerint bizonyára kínos számukra, hogy „fideszes gazdáiknak” meg kell magyarázni, miért védekezhet mostantól szabadlábon. Mint megjegyezte, az első szabad hétvégéjén a Balatonhoz ment, nem pedig Mexikóba.","shortLead":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár...","id":"20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eabbb6-0315-43fd-ab9d-f62374ee50aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","timestamp":"2019. március. 12. 09:41","title":"„Magyarázhatják a fideszes gazdáiknak” – az ügyészség visszavenné Czeglédy szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c693ffb-3b72-473a-b0eb-e9d2a434316e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Milyen kihívásoknak kell megfelelniük a jövő irodáinak, lehet-e egyáltalán erről általánosságban beszélni? Milyen pozitív változásokat hozhat a technológiai fejlődés? ","shortLead":"Milyen kihívásoknak kell megfelelniük a jövő irodáinak, lehet-e egyáltalán erről általánosságban beszélni? Milyen...","id":"20190312_Hogyan_neznek_ki_a_jovo_irodai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c693ffb-3b72-473a-b0eb-e9d2a434316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fdb41b-08af-4f74-95d3-3d13509ba2a1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190312_Hogyan_neznek_ki_a_jovo_irodai","timestamp":"2019. március. 12. 13:15","title":"Hogyan néznek ki a jövő irodái?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre durvább esetek kerülnek nyilvánosságra R. Kelly múltjáról.","shortLead":"Egyre durvább esetek kerülnek nyilvánosságra R. Kelly múltjáról.","id":"20190312_Ujabb_szexvideo_kerult_elo_R_Kellyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab7141-1541-4f6b-b3c6-9c47d8df409e","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Ujabb_szexvideo_kerult_elo_R_Kellyrol","timestamp":"2019. március. 12. 20:56","title":"Újabb szexvideó került elő R. Kellyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1277c6-2485-4a03-99a9-ba9f107b71c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes felügyeleti hatóság kedden eltiltotta munkája gyakorlásától azt az ápolónőt, aki egykoron Stephen Hawkingot gondozta, mivel nem biztosított megfelelő ápolást a neves elméleti fizikusnak.\r

","shortLead":"Az illetékes felügyeleti hatóság kedden eltiltotta munkája gyakorlásától azt az ápolónőt, aki egykoron Stephen...","id":"20190312_Eltiltottak_a_praktizalastol_Hawking_apolonojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc1277c6-2485-4a03-99a9-ba9f107b71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109263f7-e622-4a83-abc9-2066572371ee","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Eltiltottak_a_praktizalastol_Hawking_apolonojet","timestamp":"2019. március. 12. 20:31","title":"Eltiltották a praktizálástól Hawking ápolónőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","shortLead":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","id":"20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde0348-6860-4e27-ad1a-91ef4c59b289","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","timestamp":"2019. március. 11. 16:14","title":"Bombapánik miatt hajtott végre kényszerleszállást egy orosz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","shortLead":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","id":"20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57bddb21-5b64-44f6-9109-b6044995ebdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","timestamp":"2019. március. 12. 13:15","title":"Diákaktivistákkal állt le beszélgetni Weber – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos piacon is jól indult a Samsung új csúcstelefonjainak értékesítése: egy S-szériás modellből sem akartak még ennyien.","shortLead":"Több fontos piacon is jól indult a Samsung új csúcstelefonjainak értékesítése: egy S-szériás modellből sem akartak még...","id":"20190311_samsung_galaxy_s10_elorendelesi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c891137f-d9ec-4228-bffd-71577761efa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_samsung_galaxy_s10_elorendelesi_adatok","timestamp":"2019. március. 11. 20:03","title":"Nagy lehet az öröm a Samsungnál, igen jól nyitott a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]