Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18 éves férfi megszökött, keresik a rendőrök.","shortLead":"A 18 éves férfi megszökött, keresik a rendőrök.","id":"20190317_Szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873b644b-aca3-4f7d-b80b-eaf16e8ed836","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 17. 17:27","title":"Szökött foglyot keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte, nézzék meg a célfotót, amivel elvesztette az aranyat - ezt díjazta a Nemzetközi Fair Play Bizottság.\r

\r

","shortLead":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte...","id":"20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9042e6f-ad07-46ed-ae39-76ce3530fe66","keywords":null,"link":"/sport/20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 17. 19:18","title":"Igazán nemes gesztust tett a magyar evezős, kitüntette a Fair Play Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f41e04-ab5b-4a97-babd-d8a75a5d867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","timestamp":"2019. március. 17. 11:03","title":"Ez történt: annyira lebénult a Facebook, hogy már hülyeség is terjedni kezdett róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a0f001-194d-4218-8db2-7be8b81986ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Megyeri híd felé menő oldalon ütköztek az autók. Sérülésről egyelőre nincs hír.\r

","shortLead":"A Megyeri híd felé menő oldalon ütköztek az autók. Sérülésről egyelőre nincs hír.\r

","id":"20190317_Baleset_az_M0ason_Csomornel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a0f001-194d-4218-8db2-7be8b81986ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7277b10b-be5b-47f7-94be-04a828492712","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Baleset_az_M0ason_Csomornel","timestamp":"2019. március. 17. 21:59","title":"Baleset az M0-áson Csömörnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024b14c4-21c1-4c07-b4c7-6d3430d02865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autó ütközött a szalagkorlátnak.","shortLead":"Egy autó ütközött a szalagkorlátnak.","id":"20190317_Torlodas_baleset_miatt_az_M7esen_Szekesfehervar_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024b14c4-21c1-4c07-b4c7-6d3430d02865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5907f3d-d904-4abe-8761-5bb7cc8cd10c","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Torlodas_baleset_miatt_az_M7esen_Szekesfehervar_fele","timestamp":"2019. március. 17. 17:22","title":"Torlódás baleset miatt az M7-esen Székesfehérvár felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra azonban nem tért ki, hogy milyen intézkedéseket hoz.","shortLead":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra...","id":"20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e0aaf5-ad2b-4584-829b-b796fbd4c3eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","timestamp":"2019. március. 16. 13:08","title":"Oroszország nem hagyja válasz nélkül az EU újabb szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh mozgalom képviselőjének az új-zélandi muszlimok elleni véres merénylet után is csak az jutott az eszébe, hogy az iszlám barbár, és az emberiségtől idegen vallás. Yiannopoulos többször is megszólalt a magyarországi kormánymédiában és felszólalt egy budapesti konferencián is.","shortLead":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh...","id":"20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24fdf5c-feb8-46ce-8024-e7ec71fbb11c","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","timestamp":"2019. március. 16. 08:58","title":"Nem engedik be kommentje miatt Ausztráliába a Fidesz-konferencia sztárfellépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","shortLead":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","id":"20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01b029-a4dd-48d0-acfa-0aaf2ce92198","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","timestamp":"2019. március. 16. 18:31","title":"Zidane győzelemmel tért vissza a Real kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]