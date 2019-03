Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte a feljelentést, és nem volt hajlandó nyomozni a környékbelieket zavaró probléma miatt. Az óbudai önkormányzat állítja, hogy a kerület mindent megtett, de szerintük fel sem merül állatkínzás gyanúja, \"csak\" \"illegálisan ledepózott maradványokról van szó. Különben is, találtak már a budai részen nyúzott szarvast és esküvőn felszolgált, sült ökör darabjait is. Az állatvédők szerint viszont komolyan kellene végre venni a problémát, mert az évek óta fennálló helyzet még közegészségügyi szempontból is elfogadhatatlan.","shortLead":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte...","id":"20190318_obuda_aquincum_tetemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b30cd7-1416-4f85-a2aa-637f61e90d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_obuda_aquincum_tetemek","timestamp":"2019. március. 18. 10:50","title":"Hiába kértek rendőri segítséget a nyúzott állattetemekbe botló óbudaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus portugál támadóját obszcén gólöröme miatt büntethetik meg.","shortLead":"A Juventus portugál támadóját obszcén gólöröme miatt büntethetik meg.","id":"20190318_cristiano_ronaldo_diego_simeone_golorom_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0356381-f84c-45e0-85a1-9a577ed3a65c","keywords":null,"link":"/sport/20190318_cristiano_ronaldo_diego_simeone_golorom_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 18. 14:16","title":"Megbírságolhatják Cristiano Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemben nem nőtt a hajléktalanszállók kihasználtsága sem.","shortLead":"Érdemben nem nőtt a hajléktalanszállók kihasználtsága sem.","id":"20190318_Hajlektalantorveny_januar_ota_senkit_sem_allitottak_birosag_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0006e149-0e6d-4c74-ac18-aeb9e762b496","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Hajlektalantorveny_januar_ota_senkit_sem_allitottak_birosag_ele","timestamp":"2019. március. 18. 08:04","title":"Hajléktalantörvény: január óta senkit sem állítottak bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett ragadozók figyelemmel kíséréséhez és védelméhez járulhat hozzá.","shortLead":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett...","id":"20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afa30b2-a497-4efd-a0d8-c14b99141d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","timestamp":"2019. március. 17. 10:03","title":"\"Pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571da801-44f2-4b2c-9065-1f22946aefae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg, kiszórtak az elmúlt öt hónapban 162 ezer tonna útszóró sót a társaság munkatársai.","shortLead":"Nem mellesleg, kiszórtak az elmúlt öt hónapban 162 ezer tonna útszóró sót a társaság munkatársai.","id":"20190318_magyar_kozut_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=571da801-44f2-4b2c-9065-1f22946aefae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1aa5b12-603c-4f5b-be21-a295ac2a63b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_magyar_kozut_autos_video","timestamp":"2019. március. 18. 14:23","title":"Vicces videóval zárta le a telet a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a7abbf-8688-4291-abeb-6b9ea23edc7c","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"kultura","description":"A túlélés üzenetei Soros György édesapjának visszaemlékezéseiben. ","shortLead":"A túlélés üzenetei Soros György édesapjának visszaemlékezéseiben. ","id":"20190318_Jeszenszky_Geza_A_Soroscsalad_a_Veszkorszakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a7abbf-8688-4291-abeb-6b9ea23edc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec7a2ea-c1e1-4c7e-b7a8-a9419587993a","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Jeszenszky_Geza_A_Soroscsalad_a_Veszkorszakban","timestamp":"2019. március. 18. 11:45","title":"Jeszenszky Géza: A Soros-család a Vészkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","shortLead":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","id":"20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f07b0-12e1-4c6d-86eb-6efcfabf3c08","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","timestamp":"2019. március. 18. 17:30","title":"Oroszországban mostantól büntetik az álhírterjesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve, a Sötétség délben. Miközben a regény a kommunista országokban rendszeresített tiltólista éllovasa volt, az 1976 óta eltelt bő négy évtizedben négy magyar fordítása is született; a legutóbbi a minap jelent meg.","shortLead":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve...","id":"201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60153346-6d86-4b90-bc2a-81bc6e77419d","keywords":null,"link":"/kultura/201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","timestamp":"2019. március. 17. 20:00","title":"Az ínyencek értékelni fogják Koestler antikommunista ikonkönyvének új magyar fordítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]