[{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke ismét a közösségi oldalakat bírálta, ezek a vállalatok szerinte elfogultak a konzervatívokkal, és így vele szemben is.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke ismét a közösségi oldalakat bírálta, ezek a vállalatok szerinte elfogultak...","id":"20190320_donald_trump_facebook_twitter_republikanusok_konzervativok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e28f9-37e3-45ca-a913-e11e598bde9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_donald_trump_facebook_twitter_republikanusok_konzervativok","timestamp":"2019. március. 20. 12:33","title":"Trump: A Facebook és a Twitter összejátszanak, hogy elnémítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd791fa-60fd-468b-a35f-e9e99555c3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy épület tetőszerkezete, az ingatlanban túlmelegedett egy gázpalack. ","shortLead":"Kigyulladt egy épület tetőszerkezete, az ingatlanban túlmelegedett egy gázpalack. ","id":"20190319_Mesterlovesz_lott_ki_egy_gazpalackot_Szederkenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd791fa-60fd-468b-a35f-e9e99555c3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e9087-2295-47a4-8d10-bc61c1c76eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Mesterlovesz_lott_ki_egy_gazpalackot_Szederkenyben","timestamp":"2019. március. 19. 16:57","title":"Mesterlövész lőtt ki egy gázpalackot Szederkényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","shortLead":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","id":"20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359db605-cf95-42d0-a0e4-9388ab59b507","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","timestamp":"2019. március. 18. 17:14","title":"Brexit: a brit parlamenti elnöktől érkezett az újabb pofon Theresa May-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki a 90-es évek leszámolási ügyeinek felderítésével megbízott Horváth András miniszteri biztos vallomásából, amit a bűnpártolással gyanúsított volt főügyész ügyében tett – értesült hvg.hu.","shortLead":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki...","id":"20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eb9d19-9f4d-4923-b98d-e47d88c24a38","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","timestamp":"2019. március. 18. 18:49","title":"Pintér bizalmasa a koronatanú Gyárfás zsarolási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárják az EP-választást.","shortLead":"Megvárják az EP-választást.","id":"20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453006a3-765b-42b8-b1db-5935cd92c035","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. március. 19. 10:18","title":"Június közepén tárgyalja a lex CEU-t az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cd5f4f-b933-4f83-81f1-ee27075eb6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legújabb reklámfilmjében az iPhone megbízható adatvédelmére utal az Apple, hátha elfelejtették már a felhasználók a FaceTime-fiaskót.","shortLead":"Legújabb reklámfilmjében az iPhone megbízható adatvédelmére utal az Apple, hátha elfelejtették már a felhasználók...","id":"20190318_uj_apple_reklam_adatvedelem_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26cd5f4f-b933-4f83-81f1-ee27075eb6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5554c19b-7ac8-46ee-9e85-e5a4f4ad9984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_uj_apple_reklam_adatvedelem_iphone","timestamp":"2019. március. 18. 17:03","title":"Elfelejtették már a FaceTime-botrányt? Itt az Apple új reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabd03b7-4d84-411c-be68-56e25146556e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepte a világot lemondásának bejelentésével a 79 éves kazah államfő, Nurszultan Nazarbajev, aki csak annyit közölt magyarázatként, hogy akkor távozik, amikor már közel 30 évet töltött a tisztségben. Egyelőre nem tudni, mi áll pontosan a távozás mögött, hiszen jelenlegi mandátuma 2022-ig szól. A távozás nem teljes, Nazarbajev tölti be a kazah Biztonsági Tanács elnöki tisztét, és megtartotta a pártelnöki posztot is. ","shortLead":"Meglepte a világot lemondásának bejelentésével a 79 éves kazah államfő, Nurszultan Nazarbajev, aki csak annyit közölt...","id":"20190319_Egy_igazi_posztszovjet_diktator_tavozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eabd03b7-4d84-411c-be68-56e25146556e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563da3d3-2e7c-4d36-9363-b7472c63fb9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Egy_igazi_posztszovjet_diktator_tavozott","timestamp":"2019. március. 19. 19:25","title":"Lelép a diktátor, akinek ellenfelei három lövéssel lettek \"öngyilkosok\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc számos, egyszer használatos műanyag terméket vezet ki kínálatából.","shortLead":"Az áruházlánc számos, egyszer használatos műanyag terméket vezet ki kínálatából.","id":"20190318_aldi_egyszer_hasznalatos_muanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1d3f-9449-41a5-8506-b121acaa6c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_aldi_egyszer_hasznalatos_muanyag","timestamp":"2019. március. 18. 16:59","title":"Jelentős változás az Aldinál: felveszik a harcot a műanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]