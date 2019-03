Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki EU-csúcson, mintha mi sem történt volna. Igaz, az utolsó pillanatban eset be, és újságírókkal sem állt szóba.","shortLead":"A szerdai néppárti vereség láthatóan nem viselte meg Magyarország miniszterelnökét: úgy kvaterkázott a csütörtöki...","id":"20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3388b283-a1ec-4e74-924c-085bfeed61c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07ce6b-b8da-4c97-acaa-18fa2ba6467a","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orban_Viktor_megerkezett_az_Europai_Tanacs_ulesere","timestamp":"2019. március. 21. 16:58","title":"Videó: végül Orbán Viktor is befutott az EU-csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","shortLead":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","id":"20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cfcbca-8919-464f-872b-b138b67a2570","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","timestamp":"2019. március. 21. 19:43","title":"Megerősítette a kormányhivatal: védettség alatt álló erdőt irtottak ki a Balaton-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés született, amely a magyar kormánypárt számára is elfogadható. ","shortLead":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés...","id":"20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dbdf6-713b-4a45-b85a-785e17f78ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","timestamp":"2019. március. 20. 14:15","title":"Orbánnak mostantól nincs beleszólása a Néppárt döntéseibe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0532a54a-ebc5-488c-826d-3b8591e3a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhárom évi folyamatos vezetés után a Google leszorította az Apple-t az élről a Boston Consulting Group leginnovatívabb cégeket rangsoroló listáján. A vállalat rögtön a harmadik helyre csúszott vissza, mivel az Amazon is megelőzte.","shortLead":"Tizenhárom évi folyamatos vezetés után a Google leszorította az Apple-t az élről a Boston Consulting Group...","id":"20190321_leginnovativabb_vallalatok_bcg_top_50_alphabet_google_amazon_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0532a54a-ebc5-488c-826d-3b8591e3a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17436f06-e2d3-4c46-8b00-8e81d039683a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_leginnovativabb_vallalatok_bcg_top_50_alphabet_google_amazon_apple","timestamp":"2019. március. 21. 12:33","title":"13 év után már nem az Apple a leginnovatívabb vállalat, ketten is maguk mögé utasították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán az MTI-vel.","shortLead":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest...","id":"20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6605df5-49c2-4b0a-8891-7ffc8a41355a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","timestamp":"2019. március. 20. 16:59","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a csecsemőjét kádba fojtó anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és az élethelyzetünk is.","shortLead":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és...","id":"20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b532c8-8d20-42db-8034-494d26dc69e3","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","timestamp":"2019. március. 21. 14:22","title":"Biztos, hogy ezt akarom érezni magamon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]