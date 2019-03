Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Olyan fejlesztésekre költi 2030-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségre kapott állami pénzt, amilyenekre csak akarja. Eddig 300 milliárd odaítéléséről döntött a kormány, de messze még 2030.","shortLead":"Olyan fejlesztésekre költi 2030-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségre kapott...","id":"20190326_A_kormany_kiallitott_egy_300_milliard_forintos_bianko_csekket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2028db3e-d37c-4a0a-98a4-8a2b3739dcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_A_kormany_kiallitott_egy_300_milliard_forintos_bianko_csekket","timestamp":"2019. március. 26. 16:38","title":"A kormány kiállított egy 300 milliárd forintos, biankó csekket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jogi segítséget nyújtana ehhez a kormány, amely szerint jelentős bevételeket jelent az országnak, ha sportszövetségek ide rakják át a székhelyük. Bánki Erik szerint a nagy sportesemények ugyanígy növelik a bevételeket.\r

","shortLead":"Jogi segítséget nyújtana ehhez a kormány, amely szerint jelentős bevételeket jelent az országnak, ha sportszövetségek...","id":"20190325_Kulfoldi_sportszervezeteket_csabitana_ide_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c46f9b5-550b-4651-848b-02e40c587cb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Kulfoldi_sportszervezeteket_csabitana_ide_a_kormany","timestamp":"2019. március. 25. 11:23","title":"Külföldi sportszervezeteket csábítana ide a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést a bíróság nem vizsgálhat meg érdemben. Ezt fél éven belül harmadszor mondta ki az Alkotmánybíróság egyhangúlag hozott határozattal.","shortLead":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést...","id":"20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b9d64-285b-47f6-9a47-c3bc3d80651c","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","timestamp":"2019. március. 26. 14:21","title":"Harmadszor marasztalta el ugyanazért az Alkotmánybíróság az Országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis átmenetileg, hogy a mentális egészségére koncentráljon.","shortLead":"Legalábbis átmenetileg, hogy a mentális egészségére koncentráljon.","id":"20190326_Justin_Bieber_szakit_a_zenevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf5ca68-7ad1-46a9-8340-25080a54c890","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Justin_Bieber_szakit_a_zenevel","timestamp":"2019. március. 26. 14:42","title":"Justin Bieber szakít a zenével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma délután jelenti be Matolcsy György MNB-elnök, hogy milyen irányba fordul a jegybank.","shortLead":"Ma délután jelenti be Matolcsy György MNB-elnök, hogy milyen irányba fordul a jegybank.","id":"20190326_Olyanra_keszulhetnek_Matolcsyek_amire_2011_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1560bdf1-f5e1-4a9e-b34b-addac7fbb892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Olyanra_keszulhetnek_Matolcsyek_amire_2011_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2019. március. 26. 10:57","title":"Olyanra készülhetnek Matolcsyék, amire 2011 óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta a Nobel-díjat szerencse-katasztrófának Kertész Imre.","shortLead":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta...","id":"20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c4d03-4adb-4f45-b896-2f3f9beb8e05","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","timestamp":"2019. március. 26. 10:37","title":"„Kertész Imre nem akart a holokauszt bohócává válni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

","shortLead":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

","id":"20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55902693-1bfe-45b1-982d-246118810dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","timestamp":"2019. március. 25. 05:09","title":"Halálos baleset Csongrádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész. ","shortLead":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető...","id":"20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2edd809-5656-4a0b-995c-36fbb0815855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","timestamp":"2019. március. 25. 19:33","title":"Siessen, csak ma ingyen tölthető a valaha készült egyik legjobb szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]