[{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","shortLead":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","id":"20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab257a06-e41c-4200-9d9a-69006d9703ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","timestamp":"2019. március. 27. 10:18","title":"Napelemparkot építene az Elios egykori vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple News+ és megújul az Apple TV is, de a legnagyobb durranást a játékszolgáltatás és a videós streaming szolgáltás jelenti. Na meg a vállalat különleges hitelkártyája. ","shortLead":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple...","id":"20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f1466c-4289-428e-9113-d20975404eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2019. március. 25. 20:17","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: félhet a Google és a Netflix is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek már ott lapul a zsebében a Galaxy Fold, így volt ideje kitapasztalni, milyen a készülék a valóságban. Az információkat a Twitteren osztotta meg.","shortLead":"Van, akinek már ott lapul a zsebében a Galaxy Fold, így volt ideje kitapasztalni, milyen a készülék a valóságban...","id":"20190327_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_sepcifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45641bce-52f0-4e29-8ef5-a6419f72c73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_sepcifikacio","timestamp":"2019. március. 27. 13:33","title":"Eddig nem ismert részletek derültek ki a Samsung összehajtható okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vízvezetékrendszerrel lett probléma. Az, hogy nem működik, egy Facebook-posztból derült ki.","shortLead":"A vízvezetékrendszerrel lett probléma. Az, hogy nem működik, egy Facebook-posztból derült ki.","id":"20190326_Csak_par_napig_volt_hasznalhato_a_vizautomata_amit_Ader_Janos_adott_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14f2ce-a0ad-4360-9c67-16457312372a","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Csak_par_napig_volt_hasznalhato_a_vizautomata_amit_Ader_Janos_adott_at","timestamp":"2019. március. 26. 16:53","title":"Csak pár napig volt használható a vízautomata, amit Áder János adott át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Új intézkedéseket javasolt az ötödik generációs mobil távközlési hálózatok (5G) magas szintű biztonságának garantálása érdekében kedden az Európai Bizottság, ugyanakkor nem kezdeményezte a kínai Huawei kizárását az infrastruktúra kiépítését célzó tenderekből.","shortLead":"Új intézkedéseket javasolt az ötödik generációs mobil távközlési hálózatok (5G) magas szintű biztonságának garantálása...","id":"20190326_huawei_europai_bizottsag_brusszel_5g_halozatfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5fce14-2aab-4dc9-ac0a-c6ddda479af1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_europai_bizottsag_brusszel_5g_halozatfejlesztes","timestamp":"2019. március. 26. 18:33","title":"Brüsszel nem kezdeményezte a Huawei kizárását az 5G-s hálózatfejlesztésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","id":"20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8600525-97c2-450f-8710-17286b4921c0","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","timestamp":"2019. március. 27. 16:40","title":"Max Verstappen fogja felforgatni idén Budapest belvárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb sűrű nap jön a londoni parlamentben.","shortLead":"Újabb sűrű nap jön a londoni parlamentben.","id":"20190327_Megoldodhat_a_Brexit_koruli_patthelyzet_de_nagy_ara_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195eb264-db7d-455e-acd3-bfab4101404d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Megoldodhat_a_Brexit_koruli_patthelyzet_de_nagy_ara_lehet","timestamp":"2019. március. 27. 09:08","title":"Megoldódhat a Brexit körüli patthelyzet, de nagy ára lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Nem lehet már sokáig fenntartani a béremelésnek a mostani ütemét – figyelmeztetett Sinkó Ottó.","shortLead":"Nem lehet már sokáig fenntartani a béremelésnek a mostani ütemét – figyelmeztetett Sinkó Ottó.","id":"20190327_Bajban_lehet_az_orszag_a_megugro_fizetesek_miatt__figyelmeztet_a_Videoton_tarsvezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e088914-83e5-4bd9-89b7-4c9b9f3b6c4f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Bajban_lehet_az_orszag_a_megugro_fizetesek_miatt__figyelmeztet_a_Videoton_tarsvezere","timestamp":"2019. március. 27. 15:06","title":"Bajban lehet az ország a megugró fizetések miatt – figyelmeztet a Videoton társvezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]