Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák és vöröshagyma.","shortLead":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el...","id":"20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33481715-76e8-4cec-a91e-1b3e0d0c6688","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Kell több bizonyíték az aszályveszélyre? Kiszáradt a lillafüredi vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","shortLead":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","id":"20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed11193b-a2a6-4d46-9ed5-dc3ff3d80b32","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","timestamp":"2019. március. 26. 17:38","title":"Visszahívnak egy kutyaeledelt, veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple News+ és megújul az Apple TV is, de a legnagyobb durranást a játékszolgáltatás és a videós streaming szolgáltás jelenti. Na meg a vállalat különleges hitelkártyája. ","shortLead":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple...","id":"20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f1466c-4289-428e-9113-d20975404eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2019. március. 25. 20:17","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: félhet a Google és a Netflix is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh versenyző. ","shortLead":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh...","id":"20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8c8ff-b826-4548-9a1d-2c2e51c2c057","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","timestamp":"2019. március. 26. 14:18","title":"Polgári sportautó: itt az új Skoda Octavia Dynamic+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2011 után most először hajtott végre kamatemelést az MNB. Egyelőre csupán óvatos elmozdulásról van szó, az egynapos (bankok számára elérhető) betéti kamatot emelte meg 0,1 százalékponttal a jegybank, a köztudatban alapkamatként értelmezett 0,9%-os kamatmérték nem változott. Milyen jelentőséggel bír mindez a hiteleink és megtakarításaink szempontjából? Mi várható a 0,9%-os alapkamat jövőjét illetően? Gyorselemzés a Bankmonitortól. ","shortLead":"2011 után most először hajtott végre kamatemelést az MNB. Egyelőre csupán óvatos elmozdulásról van szó, az egynapos...","id":"20190326_Megindult_a_kamatemeles_mit_jelent_ez_a_hitelfelvevoknek_mit_lehet_es_erdemes_most_tenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cc339b-e30d-4627-b4dc-8f28ac3a67f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Megindult_a_kamatemeles_mit_jelent_ez_a_hitelfelvevoknek_mit_lehet_es_erdemes_most_tenni","timestamp":"2019. március. 26. 16:29","title":"Megindult a kamatemelés, mit jelent ez a hitelfelvevőknek, mit lehet és érdemes most tenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821b52ce-3e28-4eb0-9449-4a380d7ead2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták a Hold utcát Budapest belvárosában, elképzelhető, hogy egy elhagyott csomag miatt. ","shortLead":"Lezárták a Hold utcát Budapest belvárosában, elképzelhető, hogy egy elhagyott csomag miatt. ","id":"20190326_Lezartak_a_Hol_dutcat_tuzszeresz_is_van_a_helyszinen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821b52ce-3e28-4eb0-9449-4a380d7ead2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf00117-57fd-45a8-8d18-2e560fb6a31d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Lezartak_a_Hol_dutcat_tuzszeresz_is_van_a_helyszinen","timestamp":"2019. március. 26. 16:04","title":"Lezárták a Hold utcát, tűzszerész is volt a helyszínen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan megvesznek.","shortLead":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan...","id":"20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35702208-4466-4d1d-b320-9cfe59b6eb1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","timestamp":"2019. március. 27. 12:03","title":"Mesterséges intelligenciát vett a McDonald's, de nem a hús és a saláta közé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a Párbeszéd is megerősítette.","shortLead":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b58a0-5bd5-4231-969a-0f6ff292d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","timestamp":"2019. március. 26. 07:30","title":"Korábbi államtitkár segíti Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]