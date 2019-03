Rajzszögeket ragasztottak egy budapesti magánbölcsőde összes kismotorjára és triciklijére, a gyerekek labdáit pedig szétvagdosták – tudta meg az RTL Klub Híradója.

A ferencvárosi Lepke-lap Családi Napköziben a nevelők figyeltek fel arra, hogy az egyik kisfiú furcsán ül a motoron. Először azt hitték, hogy bekakilt, de hamar észrevették, hogy egy rajszög volt a nadrágjában. A kisfiú szerencsére nem sérült meg, mert pelenka volt rajta, ami felfogta a szúrást.

A bölcsőde vezetői azonnal megnézték a többi triciklit és kismotort, ekkor vették észre, hogy valaki mindegyikre rajszöget ragasztott – tűvel felfelé. A kicsik labdáit pedig kiszúrták és összevagdosták. Ekkor azonnal kihívták a rendőrséget.

A bölcsőde egy társasházban működik, az udvaron hét lakóházzal osztoznak. A vezető szerint van, akit zavar gyerekzsivaj, és azt is sejti, hogy ki áll a történtek mögött. Már korábban is volt problémájuk néhány szomszéddal: három évvel ezelőtt valaki fémpadokkal torlaszolta a közös kert kijáratát, hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni az udvarra, de olyan is volt, hogy szétszórták a kismotorokat a közeli parkban.

Az Index úgy tudja, hogy a nyomozók ujjlenyomatokat, DNS-mintákat vettek a motorokról, és magukkal vitték a szétvágott labdákat.

A lap szerint a ferencvárosi önkormányzat korábban már kiállt a családi napközi mellett. A szomszédos ház közös képviselője 2012-ben levelet írt az intézménynek, amelyben azt állította, hogy a napközibe járó gyerekek nem jogosultak a kert használatára, amelyre Formanek Gyula, a kerület akkori alpolgármestere válaszolt. Ebben azt írta, hogy az érintett társasházak megállapodása hiányában a közös zöldterületek kezelése és fenntartása a tulajdonost, azaz az önkormányzatot terhelik, így a hasznosítás joga is őket illeti meg. Mivel a napközi rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, az önkormányzat nem ellenzi, hogy a közös kertet használják, és mobil csúszdát tegyenek oda, ami nem akadályozza a többi lakót.