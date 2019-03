Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD elemzése szerint a közösség tagjainak esélye, hogy felső vezetői beosztásba jussanak, 11 százalékkal alacsonyabb az átlaghoz képest.\r

","shortLead":"Az OECD elemzése szerint a közösség tagjainak esélye, hogy felső vezetői beosztásba jussanak, 11 százalékkal...","id":"20190327_Kevesebbet_keresnek_es_nehezebben_talalnak_alast_az_LMBTkozosseg_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06883e8f-3855-4262-9538-165f9ae64d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Kevesebbet_keresnek_es_nehezebben_talalnak_alast_az_LMBTkozosseg_tagjai","timestamp":"2019. március. 27. 21:40","title":"Kevesebbet keresnek és nehezebben találnak álást az LMBTQ-közösség tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három gyereket ígértek, de addig még egy gyerekük sem született.","shortLead":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három...","id":"20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f835d-56ec-49d6-9eb3-46a67bd91b9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","timestamp":"2019. március. 28. 16:35","title":"Több száz pár ígért a csok miatt három gyereket úgy, hogy még egy gyerekük sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","shortLead":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","id":"20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31599d87-1f52-4fef-95f7-d8aaff0c8fe8","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","timestamp":"2019. március. 28. 09:42","title":"Keanu Reeves gépe kényszerleszállást hajtott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos eszközbeszerzési, fejlesztési csomagjára. A pénzcsapok megnyitásától azonban nem lesz több orvos, legfeljebb takaros, de üres rendelő.","shortLead":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos...","id":"20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d000b-fb17-4ad2-b727-8873e3fcf278","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","timestamp":"2019. március. 29. 06:30","title":"Nagylak, ahová Aboul-Hosn Hussein magyarcsanádi háziorvos is csak helyettesíteni jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggattuk.","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993b618-8314-4d0f-ba71-9d79989ce48e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","timestamp":"2019. március. 29. 08:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Fazekas István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csitul a Qualcomm és az Apple vitája, kedden újabb fejezethez érkezett a két gyártó szabadalmi harca.","shortLead":"Nem csitul a Qualcomm és az Apple vitája, kedden újabb fejezethez érkezett a két gyártó szabadalmi harca.","id":"20190328_apple_qualcomm_szabadalmi_vita_haboru_iphone_7_7_plus_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c1a437-3612-4b26-a398-122786db1828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_apple_qualcomm_szabadalmi_vita_haboru_iphone_7_7_plus_tiltas","timestamp":"2019. március. 28. 11:33","title":"Milliárdokat bukhat az Apple, betilthatnak két iPhone-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","shortLead":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","id":"20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6d071-3d1e-4adf-9397-9ba3c8bc72fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","timestamp":"2019. március. 29. 05:35","title":"Visszavonulás, mi? Alonso megint F1-kocsiba ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Noha még valószínűleg hosszú évek telnek el, mire orvos is felírhatja, egy kritikus és igen fontos teszten ígéretes eredményt ért el egy férfiaknak szánt fogamzásgátló készítmény. ","shortLead":"Noha még valószínűleg hosszú évek telnek el, mire orvos is felírhatja, egy kritikus és igen fontos teszten ígéretes...","id":"20190329_fogamazasgatlo_tabletta_ferfiaknak_11_beta_mntdc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e7a9f2-ad58-46f4-8b35-c475c4ca1e38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_fogamazasgatlo_tabletta_ferfiaknak_11_beta_mntdc","timestamp":"2019. március. 29. 08:33","title":"Áttörés: átment a teszten a férfiaknak szánt fogamzásgátló tabletta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]