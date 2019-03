Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így döntött Orbán Viktor.","shortLead":"Így döntött Orbán Viktor.","id":"20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c23f0b-8c63-4954-a9a4-de9aed67e47b","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","timestamp":"2019. március. 30. 14:41","title":"Százmilliót kaptak a balmazújvárosi sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmilyen megkeresést, jelet, elmozdulást nem tapasztalt a CEU vezetése azóta, hogy a múlt heti néppárti fiaskó hevében Orbán Viktor azt ígérte a bajor tartományi kormánynak, hogy maradhatnak Budapesten. A Klubrádióban Enyedi Zsolt, az intézmény rektorhelyettese arra is reagált, hogy Schmidt Mária nem sokkal korábban szabályos kirohanást produkált Manfred Weberrel, illetve az egyetemmel kapcsolatban.","shortLead":"Semmilyen megkeresést, jelet, elmozdulást nem tapasztalt a CEU vezetése azóta, hogy a múlt heti néppárti fiaskó hevében...","id":"20190329_Elegansan_lekezelte_az_elszabadult_Schmidt_Mariat_a_CEUvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542222b-558d-4ed6-9cac-66a8f8132c25","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Elegansan_lekezelte_az_elszabadult_Schmidt_Mariat_a_CEUvezeto","timestamp":"2019. március. 29. 08:13","title":"Elegánsan helyre tette az elszabadult Schmidt Máriát a CEU-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a második haláleset a héten.","shortLead":"Már a második haláleset a héten.","id":"20190329_A_Grand_Canyonba_zuhant_egy_turista_fotozas_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77fef1-aaaa-48bf-8a1d-d693cdbcd1c7","keywords":null,"link":"/elet/20190329_A_Grand_Canyonba_zuhant_egy_turista_fotozas_kozben","timestamp":"2019. március. 29. 09:48","title":"A Grand Canyonba zuhant egy turista fotózás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os hivatalba lépése óta.","shortLead":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os...","id":"20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d494e-ad33-404f-baba-c8cd38636b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","timestamp":"2019. március. 29. 05:50","title":"Ismét letartóztatták a Dutertével szemben kritikus hírportál vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ee84f6-3f69-4082-96c5-b21ae291994b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közzétette a tavalyi évre vonatkozó végleges, auditált jelentését. A beszámoló szerint a vállalat a tavalyi évben erős üzleti évet tudhat maga mögött: árbevétele 19,5 százalékkal 721,2 milliárd kínai jüanra nőtt, nettó eredménye pedig elérte az 59,3 milliárd jüant, ami 25 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az Egyesült Államok minden – évek óta minden nyilvános bizonyítást nélkülöző – vádaskodása ellenére az okostelefonok pörögnek a legjobban.","shortLead":"A Huawei közzétette a tavalyi évre vonatkozó végleges, auditált jelentését. A beszámoló szerint a vállalat a tavalyi...","id":"20190330_huawei_penzugyi_jelentes_2018_bevetelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ee84f6-3f69-4082-96c5-b21ae291994b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff73985b-a115-4284-9119-0de672432ee4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_penzugyi_jelentes_2018_bevetelek","timestamp":"2019. március. 30. 13:03","title":"A fejére is állhat az USA, elképesztően jól megy a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","shortLead":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","id":"20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbc88f-6e8f-42e8-b23b-af58b8374c75","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","timestamp":"2019. március. 29. 11:09","title":"Tigris és medve nyomorog egy elhagyott állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes appról van szó, azonban felvet némi adatvédelmi aggályt.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes...","id":"20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec775335-59ad-4ce8-be35-5a76b04699c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","timestamp":"2019. március. 30. 15:03","title":"Ezt az alkalmazást nehogy feltegye a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]