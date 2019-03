A Fidesz-alelnök Kósa Lajos 83 éves, nyugdíjas óvónő édesanyja februárban gyarapodott új céggel, és a sikeres sertéstenyésztő karrier mellett kipróbálja magát a reklámvilágban is – emlékeztetett a 444.hu.

A DK-s Varga Zoltán vasárnap tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy kikérte a debreceni önkormányzattól a város és cégei, valamint a Kaméleon Dizájn Kft. között az elmúlt 15 évben köttetett szerződéseket. Varga elmondása szerint összesen 200 ilyen szerződés született meg, jelentős részük abban a periódusban, amikor Kósa Lajos történetesen a város polgármestere volt, és értékük több tízmillió forint. A DK-s politikus azt mondta, feljelentést tesz az ügyben.

Érdekesség, hogy a frissen behúzott cég az elmúlt években inkább veszteséges volt. 2016-ban 4 milliós árbevétel mellett nagyjából ugyanekkora veszteséget hoztak össze, 2017-ben már csak 2 milliós árbevételük volt, 1 milliós mínusszal. A cég árbevétele az utóbbi években jelentősen visszaesett: 2013 és 2015 között még 10 millió körüli forgalmat bonyolított - írta a 444.hu.

Kósa Lajos édesanyja – akinek 800 millió járt volna a nevezetes, sok száz milliárdos csengeri örökségből – azóta ismert, hogy 2018 elején vásárolt magának egy sertéstelepet, és pont nyert is hozzá 123 millió forint közpénzt telepfejlesztésre. Ebből aztán akkora balhé lett, hogy végül a támogatásról kénytelen volt lemondani. A sertéstelep arról is híres, hogy BMW-ket lízingel, de Kósa Lajos édesanyja eddig sem csak sertésekkel foglalkozott: gabonatermesztő és mezőgazdasági cégek élén is feltűnt az elmúlt években – összegezte az édesanya vállalkozói karrierjét a 444.hu.