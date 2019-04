Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak használata miatt. A finnországi székhelyű vállalat szerint a Daimler kiskaput keres, hogy ne kelljen a szabadalmakért fizetnie.","shortLead":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak...","id":"20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25578fe6-bf26-438a-a35f-1cf058ad4ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"A Daimler bepanaszolta a Nokiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális felmelegedés nyomán – figyelmeztetnek a kutatók.","shortLead":"Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális...","id":"20190331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szunyogok_betegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d8176-1781-4423-b0fa-6b5319cb0727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szunyogok_betegsegek","timestamp":"2019. március. 31. 11:33","title":"Kongatják a vészharangot: rászabadíthatja a világra a betegségterjesztő szúnyogokat a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyhatósági választások kezdődtek vasárnap Törökországban, az első szavazóhelyiségek helyi idő szerint hét órakor nyitották meg kapuikat az ország keleti részén, egy órával később pedig nyugaton.\r

","shortLead":"Helyhatósági választások kezdődtek vasárnap Törökországban, az első szavazóhelyiségek helyi idő szerint hét órakor...","id":"20190331_torokorszag_helyhatosagi_valasztasok_recep_tayyip_erdogan_isztambul_ankara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec0160-8126-4699-a09c-eeda5b4cc3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_torokorszag_helyhatosagi_valasztasok_recep_tayyip_erdogan_isztambul_ankara","timestamp":"2019. március. 31. 08:47","title":"Isztambulban és Ankarában akár veszíthetnek is Erdogan emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9722a232-a89b-466e-9231-14775f5bc698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi parkolási ügyekről, a metrófelújításról, a ferihegyi zajcsökkentésről is beszélt Tarlós István főpolgármester a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Szerinte az ellenzék soraiban óriási zűrzavar uralkodik.","shortLead":"A fővárosi parkolási ügyekről, a metrófelújításról, a ferihegyi zajcsökkentésről is beszélt Tarlós István...","id":"20190330_Tarlos_Amit_Karacsony_tesz_az_roppant_ferfiatlan_dolog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9722a232-a89b-466e-9231-14775f5bc698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97152f2d-fa24-46b7-9b08-4864321944eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Tarlos_Amit_Karacsony_tesz_az_roppant_ferfiatlan_dolog","timestamp":"2019. március. 30. 16:20","title":"Tarlós: Amit Karácsony tesz, az roppant férfiatlan dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem tanulunk a saját kárunkból sem – mondja Zorán arról, miért lehetnek aktuálisak a négy évtizede írt sorok, miszerint „langyos a sör, de nekünk így is jó”. Októberben megint az Arénában koncertezik.","shortLead":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem...","id":"201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6484e4-d6cb-414a-a472-9354824eca70","keywords":null,"link":"/kultura/201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","timestamp":"2019. április. 01. 11:25","title":"Zorán: A színpad jobban behúz, mint bármilyen kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint \"összességében nagyon látványos, nagyon ütős, nagyon erős\" volt az úszók országos bajnoksága, amely szombaton este ért véget Debrecenben.","shortLead":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint \"összességében nagyon látványos, nagyon ütős, nagyon erős\" volt az úszók országos...","id":"20190331_sos_csaba_uszovalogatott_szovetsegi_kapitany_orszagos_bajnoksag_cseh_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cbe453-2d46-4f13-9a2f-21e22507d2f9","keywords":null,"link":"/sport/20190331_sos_csaba_uszovalogatott_szovetsegi_kapitany_orszagos_bajnoksag_cseh_laszlo","timestamp":"2019. március. 31. 15:27","title":"\"Cseh Lászlóból nem ment ki a tehetség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c85270b-bab7-4bd8-91bf-1ac44ff49dd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr illegális bevándorlókat Észak-Macedóniában, egyikük meghalt, hatan súlyosan megsérültek.","shortLead":"Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr illegális bevándorlókat Észak-Macedóniában, egyikük meghalt...","id":"20190331_Mozgo_teherautojarol_ugrasztott_le_embercsempesz_sofor_migransokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c85270b-bab7-4bd8-91bf-1ac44ff49dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9099263-43d6-4b96-8e70-cca17104f973","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Mozgo_teherautojarol_ugrasztott_le_embercsempesz_sofor_migransokat","timestamp":"2019. március. 31. 21:55","title":"Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","shortLead":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","id":"20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d0049d-6b46-414f-a817-dedc9ee8b3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","timestamp":"2019. március. 30. 16:38","title":"Jogellenesen kezel adatokat a Szcientológia Egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]