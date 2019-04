Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik a felnőttkort. Dr. Pászthy Bea gyermekorvos, gyermekpszichiáter írása.","shortLead":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik...","id":"20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86297c1-4651-4246-a9f6-2f40788be904","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ahogy anya etet, nemcsak a testi és lelki egészségünket, de még az ökológiai lábnyomunkat is meghatározza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a4cae8-7453-451a-a8ee-641a77dff279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő szerencséje volt a sofőrnek, hogy közel volt a segítség.","shortLead":"Elképesztő szerencséje volt a sofőrnek, hogy közel volt a segítség.","id":"20190402_patakba_fordult_autojaval_egy_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a4cae8-7453-451a-a8ee-641a77dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725caadd-0b88-44d5-b18c-96f14db7c348","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_patakba_fordult_autojaval_egy_no","timestamp":"2019. április. 02. 10:11","title":"Út menti patakba fordult autójával egy nő, perceken múlt, hogy nem fulladt meg a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban április 1-jével - tette közzé a hitelintézet hétfőn, a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban...","id":"20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05b079-902d-496d-8a89-505889176ba1","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","timestamp":"2019. április. 01. 18:42","title":"Az OTP megszüntette a sárgacsekk-befizetési lehetőséget a fiókjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek 7 milliárd forintja ragadhatott bent a NHB Bankban. ","shortLead":"A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek 7 milliárd forintja ragadhatott bent a NHB Bankban. ","id":"20190401_Allami_tokealapkezelo_bukhatja_a_legtobbet_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41faf447-6e0a-4b30-b87d-ce9e42b937b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Allami_tokealapkezelo_bukhatja_a_legtobbet_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaban","timestamp":"2019. április. 01. 06:25","title":"Állami tőkealapkezelő bukhatja a legtöbbet Matolcsy unokatestvérének bankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","shortLead":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","id":"20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd12d-faf0-4f92-8560-10aba0ba09b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","timestamp":"2019. április. 01. 08:32","title":"Már török migránsok is érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle szemetet kiemeltek.","shortLead":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle...","id":"20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a026dc-0bce-45e9-af3f-3452855ed622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","timestamp":"2019. április. 01. 20:02","title":"22 kiló műanyag hulladékot találtak egy partra vetődött bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit igazságügy-miniszter szerint ha a parlament megszavazza a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) valamely enyhébb formáját, azt a kormány nem hagyhatná figyelmen kívül.","shortLead":"A brit igazságügy-miniszter szerint ha a parlament megszavazza a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) valamely enyhébb...","id":"20190331_Puha_Brexit_vagy_megallapodas_nelkuli_kizuhanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0317d3-4a29-4d0e-b7f6-d06c86075770","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Puha_Brexit_vagy_megallapodas_nelkuli_kizuhanas","timestamp":"2019. március. 31. 14:55","title":"Puha Brexit vagy megállapodás nélküli kizuhanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti...","id":"20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec61bf7c-91ad-401e-807d-c8ff45561faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","timestamp":"2019. március. 31. 12:30","title":"Nincs itthon Orbán, cincognak az egerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]