[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól az embertől.","shortLead":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól...","id":"20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfd593-dc41-455b-9e57-25c45aec65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Kétszer zsebelte ki ugyanazt a férfit, hiba volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165bc8a6-517b-4272-98b6-5b9f2f7eb35f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három gumiszalagos, kétéltű mocsárjárót állítottak most hadrendbe.","shortLead":"Három gumiszalagos, kétéltű mocsárjárót állítottak most hadrendbe.","id":"20190402_katasztrofavedelem_autos_video_mocsarjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165bc8a6-517b-4272-98b6-5b9f2f7eb35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be7ce4b-125a-418c-b843-b71ccc7d1cbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_katasztrofavedelem_autos_video_mocsarjaro","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Nézze meg, milyen mocsárjárókat kapott a katasztrófavédelem – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","shortLead":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","id":"20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341854a0-e0cf-42ed-abc6-a5b99ecbe807","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","timestamp":"2019. április. 02. 10:23","title":"Eltűnt a világ legdrágább festménye, mellesleg egy Leonardo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung vicces videói.","shortLead":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung...","id":"20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8276acfa-35fe-4986-a5ea-51e6c05c7b10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","timestamp":"2019. április. 03. 10:33","title":"A Samsung üzeni: ez az oka, ha rendetlenkedik a PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","shortLead":"A gyengébb karácsonyi szezon után most nagy növekedést mértek a kereskedelemben.","id":"20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c758a8ea-9273-46f6-93f7-ddbc373d20cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Reg_nem_volt_ennyire_jo_honapjuk_a_boltosoknak","timestamp":"2019. április. 03. 09:06","title":"Rég nem volt ennyire jó hónapjuk a boltosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint van ugyan \"extrém tartalom\" a platformon, de azok nem jutnak el túl sok emberhez. A valóság azonban mást mutat.","shortLead":"A YouTube szerint van ugyan \"extrém tartalom\" a platformon, de azok nem jutnak el túl sok emberhez. A valóság azonban...","id":"20190403_youtube_eroszakos_video_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4379ff13-c5c1-465f-abc4-e470c2000ffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_youtube_eroszakos_video_nezettseg","timestamp":"2019. április. 03. 16:33","title":"Nagy baj van a YouTube-on: tele van erőszakos videókkal, de a vezetők ezt \"nem veszik észre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57a1865-c514-43d5-ad3e-649f47fdafd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így segít Trumpnak naggyá tenni Amerikát.","shortLead":"Így segít Trumpnak naggyá tenni Amerikát.","id":"20190402_Sajtbol_epit_falat_egy_muvesz_az_amerikai_hatarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57a1865-c514-43d5-ad3e-649f47fdafd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fece73e-0dfc-41ed-bde1-beb0ca8e0a99","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Sajtbol_epit_falat_egy_muvesz_az_amerikai_hatarra","timestamp":"2019. április. 02. 16:21","title":"Sajtból épít falat egy művész az amerikai-mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jucsing Csangnál négy mobiltelefon, egy laptop, egy külső merevlemez és két tajvani útlevél is volt, amikor a vírussal fertőzött pendrive-val elkapták.","shortLead":"Jucsing Csangnál négy mobiltelefon, egy laptop, egy külső merevlemez és két tajvani útlevél is volt, amikor a vírussal...","id":"20190403_donald_trump_jucsing_csang_virus_malwwre_rosszindulatu_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66535a30-df8c-4f08-9cd2-e996a4b51864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_donald_trump_jucsing_csang_virus_malwwre_rosszindulatu_program","timestamp":"2019. április. 03. 15:03","title":"Pendrive-on vitt vírust Trump számítógépéhez egy kínai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]