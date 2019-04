Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz kellett volna felzárkóztatni a pedagógusbéreket. ","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz...","id":"20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cd804f-6012-44ec-b4c3-c5f81b032a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","timestamp":"2019. április. 02. 15:18","title":"Béremelés kell a kormány által gründolt tanárszervezet szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccd07ad-d612-433a-98b9-75969be7c1e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Iránban nagyon ki vannak éhezve az emberek a szexualitással kapcsolatos információkra.","shortLead":"Úgy tűnik, Iránban nagyon ki vannak éhezve az emberek a szexualitással kapcsolatos információkra.","id":"20190401_A_bevandorloknak_keszult_sved_szexualis_felvilagosito_oldal_meglepo_helyen_lett_nepszeru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccd07ad-d612-433a-98b9-75969be7c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9084c1-bcc9-4b12-b589-7ecb0183ee30","keywords":null,"link":"/elet/20190401_A_bevandorloknak_keszult_sved_szexualis_felvilagosito_oldal_meglepo_helyen_lett_nepszeru","timestamp":"2019. április. 01. 10:30","title":"A bevándorlóknak készült svéd szexuális felvilágosító oldal meglepő helyen lett népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száz éve, 1919. április 1-jén született Joseph Edward Murray Nobel-díjas amerikai plasztikai sebész, aki 1954-ben a világon elsőként hajtott végre emberen sikeres szervátültetést, egy egypetéjű ikerpáron végzett vese-transzplantációt.","shortLead":"Száz éve, 1919. április 1-jén született Joseph Edward Murray Nobel-díjas amerikai plasztikai sebész, aki 1954-ben...","id":"20190401_100_eve_szuletett_joseph_e_murray_szervatultetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8edb8ab-53fe-4f77-9249-086b5bb97136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_100_eve_szuletett_joseph_e_murray_szervatultetes","timestamp":"2019. április. 01. 11:03","title":"100 éve született az ember, akinek évente 100 ezren köszönhetik az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","shortLead":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","id":"20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb5219-89f7-4119-98f8-93e6603db15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 01. 13:12","title":"Orbán levelet küld az EU-n kívül élő magyaroknak, hogy tudják, szavazhatnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek a közösségi oldalnak.","shortLead":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek...","id":"20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebed32-2aed-464b-b550-ce93ca015461","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","timestamp":"2019. április. 02. 17:33","title":"Mi lesz így az álhírekkel? Otthagyja a Facebookot a két legnagyobb tényfeltáró cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","shortLead":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","id":"20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d990557-68e6-4a78-8cb6-d174b0dbc402","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","timestamp":"2019. április. 01. 08:33","title":"Budapest szemez a 2032-es olimpia megrendezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8946bd-e8eb-4d79-a5fe-998507020b8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a nyergesvontató és a szállítmánya is 100 százalékban elektromos meghajtású.","shortLead":"Ilyen az, amikor a nyergesvontató és a szállítmánya is 100 százalékban elektromos meghajtású.","id":"20190401_a_nap_videoja_a_tesla_villanykamionja_szallitja_a_tesla_villanyautoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c8946bd-e8eb-4d79-a5fe-998507020b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468f4a8-4452-4149-a82b-0180a001bdd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_a_nap_videoja_a_tesla_villanykamionja_szallitja_a_tesla_villanyautoit","timestamp":"2019. április. 01. 08:21","title":"A nap videója: a Tesla villanykamionja szállítja a Tesla villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]