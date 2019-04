Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi Pszinapszison.\r

","shortLead":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi...","id":"20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1699dba-ec4c-413a-8980-07ff44941006","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","timestamp":"2019. április. 03. 08:10","title":"A zajos anyaméhtől a dezinformációs zajig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik, valamint a Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterhez kötődő Mindenki Magyarországa Mozgalom jelentette be Cser-Palkovics András fideszes polgármester kihívóját.","shortLead":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik...","id":"20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5516f3-588f-4d07-8341-dab3f509427f","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","timestamp":"2019. április. 04. 16:10","title":"MSZP-s jelölt mögé áll be az ellenzék Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","shortLead":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","id":"20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3b2c33-a2e9-4d8c-87ed-153f7d292fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","timestamp":"2019. április. 02. 18:11","title":"Szerdától újra lehet pályázni az ingyenpénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","shortLead":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","id":"20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df226d2-5907-4c90-b778-0b591402a968","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","timestamp":"2019. április. 04. 11:44","title":"Nagy Blanka cáfolja a kormánymédia vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","shortLead":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","id":"20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261bd1e9-d8f9-41ec-8c25-0c3fbd9eea79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","timestamp":"2019. április. 04. 09:18","title":"Valaki nagyon nem bírta, hogy minden beállt az M0-s miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf45e5-a493-4a79-91d9-34ddf8dda43d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maga Ashton Kutcher fektetett be a Bitrise nevű magyar startupba. ","shortLead":"Maga Ashton Kutcher fektetett be a Bitrise nevű magyar startupba. ","id":"20190404_Vilaghiru_amerikai_szinesz_szallt_be_befektetokent_egy_magyar_cegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf45e5-a493-4a79-91d9-34ddf8dda43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be43491d-921c-4420-b245-67472280b855","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Vilaghiru_amerikai_szinesz_szallt_be_befektetokent_egy_magyar_cegbe","timestamp":"2019. április. 04. 06:06","title":"Világhírű amerikai színész szállt be befektetőként egy magyar cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy aperitif Mona Lisa mellett, majd vacsora a Milói Vénusz társaságában – ezt ígéri az Airbnb és a Louvre a közös játékuk nyereményeként. Egy szerencsés pár április 30-án eltölthet egy éjszakát a múzeumban. ","shortLead":"Egy aperitif Mona Lisa mellett, majd vacsora a Milói Vénusz társaságában – ezt ígéri az Airbnb és a Louvre a közös...","id":"20190404_Mona_Lisaval_ejszakazhat_es_az_uvegpiramisban_aludhat_ha_eleg_szerencses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfc0e94-c2c7-4071-96e6-c243cab83510","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Mona_Lisaval_ejszakazhat_es_az_uvegpiramisban_aludhat_ha_eleg_szerencses","timestamp":"2019. április. 04. 12:45","title":"Mona Lisával éjszakázhat, és az üvegpiramisban alhat, ha elég szerencsés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","shortLead":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","id":"20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c537-5a47-432e-ab8e-df06261f8832","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","timestamp":"2019. április. 03. 17:30","title":"Saját szomszédairól készít életnagyságú horgolt babákat egy finn művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]