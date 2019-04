Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott a kormánypártoknak. A 14 mandátum kétharmad lenne, a 21 helyből 11 azt jelentené, kisebbségben a Fidesz. A Republikon Intézet elemzését a hvg.hu mutatja be.","shortLead":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott...","id":"20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceef87d5-3b42-47fc-a605-21a5b9bcb1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 16:55","title":"EP-választás: a kétharmad és a kisebbség között lebeg a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László igazságügyi miniszter szerint Brüsszel még több hatalmat akar magának a tagállamok kárára.","shortLead":"Trócsányi László igazságügyi miniszter szerint Brüsszel még több hatalmat akar magának a tagállamok kárára.","id":"20190403_A_Fidesz_EPlistavezetoje_nem_tamogatja_Magyarorszag_csatlakozasat_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4295ebce-e4d9-406f-a5be-cce9500ccb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_Fidesz_EPlistavezetoje_nem_tamogatja_Magyarorszag_csatlakozasat_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2019. április. 03. 15:05","title":"A Fidesz EP-listavezetője nem támogatja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","shortLead":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","id":"20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705bc3-e50c-42a8-b162-47bdba40339f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","timestamp":"2019. április. 02. 19:59","title":"Vega burgerrel viccelte meg a vásárlókat a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális pártok által támogatott Zuzana Caputová Szlovákia első női elnöke. Áder \"szívesen véleményt cserélne\" vele. ","shortLead":"A liberális pártok által támogatott Zuzana Caputová Szlovákia első női elnöke. Áder \"szívesen véleményt cserélne\" vele. ","id":"20190402_Ader_meghivta_Budapestre_a_szlovak_ellenzeki_osszefogas_gyozteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a133c402-cea3-45f9-92e9-447bbfb30dae","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ader_meghivta_Budapestre_a_szlovak_ellenzeki_osszefogas_gyozteset","timestamp":"2019. április. 02. 13:23","title":"Áder meghívta Budapestre a szlovák ellenzéki összefogás győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","shortLead":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","id":"20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338dfd5c-6068-465d-b5c5-3f2d838d428a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2019. április. 02. 14:33","title":"India felrobbantott egy műholdat, most veszélyben lehet a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","shortLead":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","id":"20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addaaf14-c2c0-4297-9b91-672a7d110e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","timestamp":"2019. április. 03. 15:38","title":"Repkedtek a lakókocsik egy parkolóban, amikor megérkezett a tornádó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának bejárása van a házba, hiszen szobatiszta. Jelenleg nincsen ennél szerethetőbb kontent az interneten.","shortLead":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának...","id":"20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba83939-b0e9-4d3d-93a9-b24bb4b5bac5","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","timestamp":"2019. április. 03. 11:06","title":"Szeret strandolni és szobatiszta az Instagram legimádnivalóbb sztárja, egy alpaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz kellett volna felzárkóztatni a pedagógusbéreket. ","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz...","id":"20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cd804f-6012-44ec-b4c3-c5f81b032a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","timestamp":"2019. április. 02. 15:18","title":"Béremelés kell a kormány által gründolt tanárszervezet szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]