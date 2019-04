Stumpf István visszaemlékezéseiről a Magyar Hang tudósít, ebből idézzük az érdekesebb momentumokat. A Bibó István Szakkollégium alapítója levetített a hallgatóságnak egy lánya által készített videót, de a családi emlékekek felelevenítése helyett itt tévévitákat lát az érdeklődő. Majd a felvételen Kéri László sajnálkozik azon, hogy tanítványa elment kancelláriaminiszternek. A közönség soraiban ott ül Kéri, egykori mesteréről még ma is az elismerés hangján szólt Stumpf. Érkezik kérdés is kettejük kapcsolatáról:

Régóta mély barátságban vagyunk. Szoktuk persze egymást anyázni, de aztán mindig megiszunk egy fröccsöt vagy Unicumot.

Kéri László © MTI

Kiderült az is, majdnem pap lett belőle, de aztán egy báli mulatozása után kiprédikálták őt, így mégis inkább a szegedi egyetemre jelentkezett. Amikor az ELTE-re került, rögtön patronálni kezdte Kéri, majd jött az ötlet, az ÁJK-n is szükség lenne egy szakkollégiumra. Szerinte még nem sokkal 1990 előtt is kevesen gondolták, hogy rendszerváltás jön, még ha később sokan azt is mondták, hogy látták előre az egészet.

A Fidesznek soha nem volt tagja, bár legutóbb, a párt 31. születésnapján is ott volt. Erre azt mondta, tiszteletbeli alapítói státuszt kapott, és majdnem mindig el szokott menni. Soros Györgyről pedig csak annyit mondott: volt ő a Harvardon ösztöndíjas kutató, sőt, „Orbán és Szájer ösztöndíja is Sorostól jött ám”. A mai viszonyokról és mai munkahelyéről, az Alkotmánybíróságról azt mondta, „az Alkotmánybíróság ma a béke szigete”, miközben máshol dúlnak az indulatok, például a Kúria kapcsán még az is elhangzott szerinte, hogy „intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához”. A CEU-ról azt mondta, szerinte maradni fog az intézmény Budapesten, a bajor mentőöv segíthet.

Az előadás végén elhangzott, Stumpf felesége szerint (aki bíróként dolgozik) 98 százalék, hogy nem választják újra alkotmánybírónak. „Én azért bizakodóbb vagyok.” Stumpf mandátuma július 22-én jár le. Akár újabb kilenc évre is újraválaszthatnák, de ez nem valószínű.