[{"available":true,"c_guid":"e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","shortLead":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","id":"20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261bd1e9-d8f9-41ec-8c25-0c3fbd9eea79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","timestamp":"2019. április. 04. 09:18","title":"Valaki nagyon nem bírta, hogy minden beállt az M0-s miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete azonban úgy látja: a mostani zűrzavar csak a jéghegy csúcsa, alatta jól működő kapcsolat van. Sőt, paradox módon a britek a Brexit miatt jobban tudják most értékelni az európaiakat.","shortLead":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete...","id":"20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a25ec0-ca78-4abf-b0a3-ac8b1b45e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","timestamp":"2019. április. 05. 11:10","title":"\"Úgy tűnhet, egy zűrzavar az egész ország, de álljunk azért meg!\" – Interjú Iain Lindsay brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee89f24-9890-4465-8f1a-714f4ce1c3e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a XVIII. kerületben, a Darányi Ignác utca és a Reviczky Gyula utca kereszteződésében történt. ","shortLead":"A baleset a XVIII. kerületben, a Darányi Ignác utca és a Reviczky Gyula utca kereszteződésében történt. ","id":"20190404_Villanyoszlopot_dontott_egy_BVKbusz_aztan_egy_parkolonak_autonak_is_nekiment__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee89f24-9890-4465-8f1a-714f4ce1c3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc265dd-81fc-44cb-aa2c-e9171269fdd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Villanyoszlopot_dontott_egy_BVKbusz_aztan_egy_parkolonak_autonak_is_nekiment__fotok","timestamp":"2019. április. 04. 10:54","title":"Autókkal ütközött egy BKV-busz, villanyoszlop is dőlt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","shortLead":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","id":"20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fad4370-4fa0-4c6b-853a-1e313b21f21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","timestamp":"2019. április. 04. 13:21","title":"A Hyundai szerint jó ötlet két érintőkijelzőt tenni a kormányra – és Ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves grafikáival egyszerűen kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak.","shortLead":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves...","id":"20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1893fc-7cf4-43fa-b609-97414841e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","timestamp":"2019. április. 05. 08:03","title":"Ha fent van Viberen, ezt most töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","shortLead":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","id":"20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938b6fc0-8cf7-4f54-9c0e-6d6ef39fa23b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 05. 09:02","title":"Kecskeméten is közösen indul az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 ember megölésével vádolják.","shortLead":"50 ember megölésével vádolják.","id":"20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c560cc-0851-4809-99a1-511ac2b3a1e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","timestamp":"2019. április. 05. 05:19","title":"Pszichiátriai vizsgálatot végeznek a christchurchi merénylőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd3023-2f11-4175-9453-ef0cebaebf93","c_author":"Zelki Benjámin","category":"cegauto","description":"Kezdődik a metrópótlás Dél-Pesten, eggyel kevesebb sáv lesz az Üllői úton, a Népligetnél viszont többnyire megmaradnak az autósoknak a kanyarodósávok. A Vak Bottyán utcát csak a BKK járművei használhatják. Minden fontos gócpontot végigjártunk, ahol szokatlan dolgokat, dugót tapasztalhat.","shortLead":"Kezdődik a metrópótlás Dél-Pesten, eggyel kevesebb sáv lesz az Üllői úton, a Népligetnél viszont többnyire megmaradnak...","id":"20190405_Metropotlok_dugo_buszsav_Ulloi_ut_tudnivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd3023-2f11-4175-9453-ef0cebaebf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e2821-4595-4a47-a617-8596815b404e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Metropotlok_dugo_buszsav_Ulloi_ut_tudnivalok","timestamp":"2019. április. 05. 20:00","title":"Indul a metrópótlás, megnéztük, hol tépik majd a hajukat az autósok és az ingázók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]