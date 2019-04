Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69c801db-4767-4dd6-9e5e-25688aa201ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős asszony a földre esett, az állatok megijedhettek és ezért téphették szét csütörtökön Szegváron, ezt mondja az áldozat unokája, akié a három kutya. Az állatok szocializáltak, kutyaiskolába is jártak, ezért gazdájuk nem érti, miért vadultak meg.","shortLead":"Az idős asszony a földre esett, az állatok megijedhettek és ezért téphették szét csütörtökön Szegváron, ezt mondja...","id":"20190405_Korabban_semmi_baj_nem_volt_a_nagymamat_szettepo_staffordshire_terrierekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69c801db-4767-4dd6-9e5e-25688aa201ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1923551-15b2-4263-9d57-06569ce7d8e8","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Korabban_semmi_baj_nem_volt_a_nagymamat_szettepo_staffordshire_terrierekkel","timestamp":"2019. április. 05. 20:56","title":"Korábban semmi baj nem volt a nagymamát széttépő staffordshire terrierekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","shortLead":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","id":"20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5396c17-9c79-4e2b-be4b-7c39ceccb895","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","timestamp":"2019. április. 05. 11:20","title":"Orbán-címlap miatt követelt cenzúrát a szlovén kormánytól a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccd63c-1781-4129-821d-be7ae538bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépi tanulás segítségével most már az After Effects is képes arra, hogy kiradírozzon dolgokat. Csakhogy a program ezt mozgó videóból teszi meg.","shortLead":"A gépi tanulás segítségével most már az After Effects is képes arra, hogy kiradírozzon dolgokat. Csakhogy a program ezt...","id":"20190405_adobe_afterr_effects_adobe_sensei_video_photoshop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbccd63c-1781-4129-821d-be7ae538bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7577cffa-7d90-4d92-afda-e3acd0646cab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_adobe_afterr_effects_adobe_sensei_video_photoshop","timestamp":"2019. április. 05. 10:03","title":"Már videóból is lehet otthonról \"fotosopolni\", itt egy látványos példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590825d-8aaf-480e-af5a-725d71a62df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"170-nel ment részegen. Két fiatal halt meg miatta.","shortLead":"170-nel ment részegen. Két fiatal halt meg miatta.","id":"20190404_Hat_ev_borton_a_Szentendrei_uti_amokfutonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f590825d-8aaf-480e-af5a-725d71a62df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b31c63a-5a81-4712-a546-901bcdd2f889","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Hat_ev_borton_a_Szentendrei_uti_amokfutonak","timestamp":"2019. április. 04. 13:25","title":"Hat év börtön a Szentendrei úti ámokfutónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy oldalán kivágott kukából leplezik le a gyorshajtókat. ","shortLead":"Egy oldalán kivágott kukából leplezik le a gyorshajtókat. ","id":"20190405_Nem_semmi_ez_a_modszer_ahogy_a_nemet_rendorok_a_traffipaxot_alcaztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066db791-95af-4e62-a91f-b19463c68494","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Nem_semmi_ez_a_modszer_ahogy_a_nemet_rendorok_a_traffipaxot_alcaztak","timestamp":"2019. április. 05. 14:21","title":"Nem semmi ez a módszer, ahogy a német rendőrök a traffipaxot álcázták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd3023-2f11-4175-9453-ef0cebaebf93","c_author":"Zelki Benjámin","category":"cegauto","description":"Kezdődik a metrópótlás Dél-Pesten, eggyel kevesebb sáv lesz az Üllői úton, a Népligetnél viszont többnyire megmaradnak az autósoknak a kanyarodósávok. A Vak Bottyán utcát csak a BKK járművei használhatják. Minden fontos gócpontot végigjártunk, ahol szokatlan dolgokat, dugót tapasztalhat.","shortLead":"Kezdődik a metrópótlás Dél-Pesten, eggyel kevesebb sáv lesz az Üllői úton, a Népligetnél viszont többnyire megmaradnak...","id":"20190405_Metropotlok_dugo_buszsav_Ulloi_ut_tudnivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd3023-2f11-4175-9453-ef0cebaebf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e2821-4595-4a47-a617-8596815b404e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Metropotlok_dugo_buszsav_Ulloi_ut_tudnivalok","timestamp":"2019. április. 05. 20:00","title":"Indul a metrópótlás, megnéztük, hol tépik majd a hajukat az autósok és az ingázók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","shortLead":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","id":"20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36e7637-5bda-4df0-b9b3-c929bd71814f","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","timestamp":"2019. április. 04. 16:31","title":"Öt év börtönt is kaphat a Született feleségek sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"May újra halasztást kért. ","shortLead":"May újra halasztást kért. ","id":"20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c19dc32-610c-4797-96fe-3329ba60e1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","timestamp":"2019. április. 05. 10:16","title":"Brexit: May június 30-ig kért haladékot az Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]