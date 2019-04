Az unió színe a kék, ezt a színt nem lehetett megtalálni a kormánypárt európai parlamenti választás kampánynyitó rendezvényén - persze nem is kereste senki. Vezető hír lett volna, ha Orbán Viktor nyakkendőjén kívül, bármi kéket megörökíthetett volna a gyanútlan krónikás.

A brüsszeli bemelegítő kört már hétfőn lefutották a felek. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke rongyolt neki a magyar miniszterelnöknek, aki kapásból vágott vissza. A bizottság elnökét nem az ellene folyó kampány zavarta, hanem Orbán Viktor „idegengyűlölete és a túlzott nacionalizmusa.” A kormányfő azonnal egyenlített és azt mondta:

Aki Marx-szobrot koszorúz, az idegengyűlöletből ne oktasson senkit, mert az idegengyűlölet nagy mesterét Karl Marxnak hívták.

Az Európai Néppárt másik csatára, Manfred Weber is kapott egy rúgást. Igaz, ő nem miniszterelnöktől, hanem Bayer Zsolttól. A visszafogottságáról híres újságíró azt írta hétfői vezércikkében, hogy a „Nyugat nyomorultjai”, köztük Manfred Weber (…) „megtanultak hazudozni, sunyítani, lapítani, megtanulták elárulni elveiket, gondolataikat, hitüket és barátaikat, és hogy meg ne bolonduljanak, megtanultak hazudni önmaguknak is. Így lettek jó káderek, magas polcra várományos, kifogástalan politikusok”.

A Fidesz legerősebb tollú embere néhány karakterrel lejjebb már a következtetését is megosztja:

Nos, Weber „úr”, itt van végre egy közös pont, végre valamiben egyetértünk: mi sem akarjuk, hogy maga a mi szavaza­tainkkal legyen bizottsági elnök. Maga ugyanis az, ami. És kénytelen vagyok megismételni önmagam: kifelé, de azonnal ebből a mocsárból! Nem lehet sokáig ilyen gyáva gazemberek között elvszerűnek, önazonosnak maradni. Kifelé a néppártból, de gyorsan!

Magyar szemnek talán szokatlan, ezért lehet, hogy érdemes egy lábjegyzettel kiegészíteni - a fenti falra, azonos mezben játszók írnak/üzennek egymásnak ilyen elegánsan. Tehát nem politikai ellenefeleiket a szocdemeket, a liberálisokat, illetve a zöldeket aprítják a néppártiak, hanem egymást. Lehet, hogy emiatt lesz több hely kiadó Brüsszelben.

A testvérháború a hét közepére még véresebbé vált. Alaposan felkavarta ugyanis a magyar politika egy belga kisváros életét. A 11 ezer lakosú Mettet önkormányzata úgy döntött, hogy Orbán Viktor politikája miatt teljesen átszervezik testvérvárosi kapcsolatukat Fonyóddal.

A két település még 2012-ben kötött szerződést: Hidvégi József fonyódi polgármester személyesen utazott ki Belgiumba, hogy aláírja a dokumentumot, elültesse a „testvérvárosi kapcsolat fáját”, és felavassa az emléktáblát. Az azóta eltelt hét évben azonban nemcsak Mettet város tanácsának elnöke, hanem hozzáállása is megváltozott. Az újonnan megválasztott városatya, Aurélien Laffineur a L’Avenir című lapnak azt nyilatkozta: Fonyód polgármestere elkötelezte magát Orbán Viktor mellett, amit nem néznek jó szemmel. A magyar miniszterelnököt populizmusa és nacionalizmusa miatt is elutasítják.

Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta: attól, hogy a fonyódi polgármester kegyvesztett lett a belga településen, a testvérvárosi kapcsolatokat nem szakítják meg, hiszen annak kedvezményezettjei a csereprogramokon keresztül főleg gyerekek, tinédzserek és családok.

Csütörtökön már neve is volt a gyereknek. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter lett a keresztapa, ő mondta a kormányinfón, hogy hosszú ideje volt szerdán újra kormányülés, mert az Európai Néppárt „szórakoztatóiparhoz hasonlító” tervei áthúzták a terveiket. Hogy ez a kijelentés összefüggésben volt-e azzal, csütörtökön tartotta első ülését a három néppárti politikusból álló Bölcsek Tanácsa, nem tudni. Egy biztos: Magyarország és a Fidesz helyzetéről beszélt a Euronews szerint Herman Van Rompuy, Wolfgang Schüssel és Gert Pöttering.

Így jutottunk el négy nap alatt a Fidesz kampánynyitó rendezvényéhez, talán ezért sem volt meglepő, hogy az unió szinte csak mint szitokszó hangzott el, bárki is szólalt fel kormánypárti színben. Alább álljon itt azonban néhány példa arról, milyen programmal indult neki az EP-választásnak korábban a Fidesz, mit tartott fontosnak például tíz évvel ezelőtt:

Népesedés- és családpolitika, szociális politika, egészségügy.

Fogyasztóvédelem.

Európai romapolitika.

A fogyatékossággal élők esélyegyenlősége.

Oktatás, kultúra, média, ifjúság, sport.

Foglalkoztatáspolitika, munkaügy.

Az euró bevezetése.

Energiapolitika.

Tudomány, kutatás-fejlesztés, innováció.

Környezetvédelem, éghajlatpolitika.

…és a mostani teljes program:

A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól.

Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására.

Senkit ne engedjenek be Európába érvényes dokumentumok nélkül.

Szüntessék meg a migránskártyát és a migránsvízumot.

Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György migrációt támogató szervezeteinek.

Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés, mert kereszténynek vallja magát.

Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén.

Az elmúlt héten azonban nem csak a néppárt hozta a kötelezőt, hanem a magyar ellenzék is. Az önkormányzati választásra készülve a fővárosban egy kicsit odaégett a megállapodás. Az LMP és a Jobbik ugyanis most még (már) csak a karzatról figyeli az eseményeket, arról nem is szólva, hogy az még nem dőlt el: egy újonnan létrehozott ernyőszervezet alatt indulnak a pártok, vagy mindenkinek a logója rajta lesz a szavazólapon. Ami biztos: arra számítanak, hogy a kerületek nagy részét megnyerik (12-13 kerületet), így többsége lehet Karácsony Gergelynek, ha megnyeri a főpolgármester-választást.