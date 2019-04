Gulyás Gergely azt mondta, hosszú ideje volt szerdán újra kormányülés, mert az Európai Néppárt „szórakoztatóiparhoz hasonlító” tervei áthúzták a terveiket. Értsd: a Fidesznek és Orbán Viktornak Brüsszelben kellett megmagyaráznia, miért kampányol a Fidesz a saját európai pártcsaládja ellen. Az esemény vége az lett akkor, hogy a Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát. „Mi jól éreztük magunkat” – emlékezett vissza az akkori eseményekre Gulyás.

Majd Gulyás Gergely hosszan beszélt a honi aszályhelyzetzről . Erről a hvg.hu is írt egy remek cikket a minap: „Lassan kezdjünk el víztározókat építeni – vagy tanuljunk jó esőtáncokat.” Kattintsanak. Gulyás most azt mondta, öntözési főhatóság alakul a belügyi tárcában.

A falusi csok is előkelő helyen szerepelt a Gulyás által ismertetett agendában, erről ide kattintva olvashat. A lényeg: a kormány szeretné erősíteni a vidék lakosságmegtartó erejét.

Ülésezett a nemzetbiztonsági kabinet is, ahol – nem meglepő módon – a migráció volt a téma.

Felsejlik egy migránskaraván is.

Gulyás szerint a kormány kész és képes ellátni a határvédelmet. Az itt elfogott, állítólagos szír terrorvezérről a miniszter azt mondta, elfogadhatatlan a migránskártya-program, azt le kellene állítania az EU-nak. Hozzátette, a kormány mindenkinek segíteni akar, de elsősorban a keresztényeknek, ezért is ad a kormány több mint egymilliárd forintot a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyháznak.

A gazdasági helyzetről azt mondta, Európa visszaesik majd, de Magyarországnak vannak növekedési tartalékai.

Ha lesz is válság, Magyarország kimaradhat.

A honi gazdaság dinamikusan növekszik, elérhető idén is a 4 százalékos növekedés. „Készül egy gazdasági akcióterv” – mondta, lesznek konkrét bejelentések is, ami növelheti a lakossági megtakarításokat, de egyelőre többet nem tudni.

Ennyi volt a „bejelentések percei.”

Kérdések következtek. Először az MTVA. A migrációról. Gulyás azt mondta, ha elmondaná, mit gondol a nyugati sajtóról, az nem tenne jó „a baráti, szívélyes és jó kapcsolatnak”, ami a kormány és szövetségesei között van.

A nyugati sajtó sokszínűségében nem éri utol a magyart.

Gulyás lát tiltott témákat nyugaton. A migránskaravánról vannak titkosszolgálati jelentések, fennáll a veszélye annak – mondta –, hogy több tízezer ember indul meg Görögországból.

A köztévé kérdezett a zuglói parkolási rendszerről is (erről itt írtunk), Gulyás szerint a zuglói rendszerből nem kell általános következtetéseket levonni. „Zuglóban a legtragikusabb a helyzet” – mondta, szerinte Karácsony Gergely politikai, majd kommunikációs ámokfutásba kezdett. A tárcavezető szerint indokolt, hogy vizsgálóbizottság állt fel Zuglóban a parkolási rendszer kivizsgálása okán. „Kíváncsian várjuk, kik és milyen formában használják fel a keletkezett bevételt.” A parkolási ügyről a Magyar Nemzet is kérdezett, hol tart a parkoló automaták NAV-hoz való bekötése. Indokolt a döntés, mondta a miniszter, remélik, hamarosan sor kerül erre. De a zuglói példa nem általános, Karácsony Gergely miatt Gulyás nem emlegetné a kollektív bűnösség elvét.

Az RTL Klub Matteo Salvini hétfői bejelentéséről kérdezett, ahol bejelenthetnek egy populista, európai pártcsalád létrejöttét. Kapott-e meghívót erre a Fidesz?

A Fidesz nem kapott az eseményre meghívót – mondta Gulyás Gergely.

Gulyás furcsának azt nevezte volna, ha kap Orbán meghívót, de azt hozzátette: „Nincs kétségem, örültek volna, ha a miniszterelnök ott van.” Gulyás hibásnak tartja a Néppárt azon törekvését, hogy az EP-választás előtt gondolkodnak koalícióban, a Fidesz szerint meg kell várni, hogyan alakulnak az erőviszonyok májusban, utána kell szövetségesek után nézni. „Szerintem a Néppártnak nagyobb szüksége van ránk, mint nekünk a Néppártra.” Nem hajlandóak megtűrt szerepet játszani, a Fidesznek rengeteg alternatívája vagy. Utalt arra:

ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudnak együttműködni. De a céljuk, hogy a kereszténydemokrata, bevándorlásellenes Néppárt alakuljon, benne a Fidesszel.

Kérdésre, támogatják-e még Manfred Weber csúcsjelölti ambícióit, Gulyás azt mondta: „Manfred Weber bármilyen támogatást elfogad, hogy bizottsági elnök legyen.” De hozzátette: Weber álláspontja gyakran változik bizonyos ügyekben. „A jobb kevesebb, mint a jó”, utalt arra, hogy Weber a lehetőségek közül a legjobb jelölt. (Ami azt jelenti, nem jó jelölt.) Épül egy kézilabdacsarnok is, a Népligetben, a kézilabda vébére, az ingatlant 42 millió euróért veszi meg a kormány. 2021 őszére épül meg a csarnok. Megkérdezték Gulyást, mi a kormány álláspontja azzal kapcsolatban, hogy Szlovákiában büntetés járhat a magyar himnusz elénekléséért.

Elfogadhatatlan a döntés. A nemzetek Európája nem azt jelenti, hogy más nemzetek ellen kell fellépni.

Gulyás alapvető emberi jognak nevezte a kérdést, a magyar külügy lépéseket fog tenni az ügyben. A képviselői fizetésekről a miniszter azt mondta, ma a képviselők – az összeférhetetlenségi szabályok miatt – kevesebbet keresnek, mint 2006 és 2010 között. (Értsd: elmúltnyolcév és Gyurcsány.)

Örökzöld téma. Mikor lesz Orbán-Trump találkozó? Baráti a viszony a két ország közti kapcsolat, szimbolikus lenne egy találkozó, de semmi egyéb.

A miniszterelnök ezt sose kezelte prioritásként – mondta Gulyás.

Juncker korábban azt mondta, Orbán politikája háborúhoz vezet. Erről kérdezett a kormánypárti Pesti Srácok internetes portál. Azt, hogy ha erről kifejtené a véleményét Gulyás, akkor szintén veszélybe sodorná a jókapcsolati viszonyokat, úgy, mintha a nyugati sajtó állapotáról mondana véleményt?

Gulyás: Ez egy jó hasonlat.

Pesti Srácok: Köszönöm.

Az Mfor a kórházi adósságállományról kérdezett, ugyanis a legújabb tervek szerint a kormány költségvetési felügyelőket küld az eladósodott kórházakhoz. Az adósság jelentős része néhány kórházban áll elő – mondta Gulyás. A strukturális hiányosság vezetőváltással is orvosolható, tette hozzá a miniszter, ahogy erre volt is példa már, l.: veszprémi intézményvezető. A közigazgatási bíróságok vezetőjével kapcsolatban tartja magát a pletyka, Patyi András már nem élvez feltétlen bizalmat, erről a HVG írt és ír többször is. Gulyás ezt nem erősítette meg. Nem is cáfolta.

Április 4-e van, Magyarországnak a szovjet Vörös Hadsereg által történt – majdnem 45 évig tartó – megszállása. Az Mfor megkérdezte, mi ez, vagyis mi volt ez Gulyás szerint. Felszabadítás? Megszállás? A tárcavezető szerint Magyarország a náci megszállással elveszítette szuverenitását, amit csak a 90-es választások után nyert vissza. A szovjet megszállással tehát egy megszállást váltott egy másik. Kérdés akkor, a szovjet emlékmű miért van még mindig a Szabadság téren. Ha dönthetne Gulyás, hogy ott legyen, vagy ne legyen ott, úgy döntene, ne legyen ott, de ez nehéz nemzetközi jogi helyzet, az orosz beleegyezés nélkül lehetetlen eltávolítani.

Szóba került a ferihegyi repülőtér helyzete is, szerinte a szocialista kormányok bűne volt a reptér eladása. A forgalom növekedni fog, a fejlesztés pedig minimális a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – figyelmeztetett. A fapados „terminálról” (értsd: a bádogkonténer) Gulyás azt mondta, ott nyáron olyan a környezet, hogy a szabályok szerint állatokat sem lehetne ott tartani, mégis emberek állnak sorba. A Magyar Hangot is beengedték a Kormányinfóra, ez eddig nem volt általános gyakorlat. Kérdezhettek is. Ferihegyről, sztrájkhangulat van. A válasz meghaladta Gulyás kompetenciáját.

Zuckerberg korábban azt mondta, a kormányoknak nagyobb szerepet kellene vállalnia a közösségi oldal működtetésében – ez is téma volt a Kormányinfón. Gulyás erre azt mondta, a Facebook a saját farkába harapott itt. „Nem látom a garanciát arra, hogy csak a gyűlöletbeszédet korlátozzák, a politikai sokszínűséget is korlátozhatják.” Figyelmeztetett Gulyás, hogy a téma kényes. A Századvég koncepciója, miszerint államosítani kellene a Facebookot, nem vetődött fel.

Kiderült, a belügyminiszter tárgyal a pénzügyminiszterrel, béremelés jöhet a rendőrségnél is.