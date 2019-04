Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. Szabadon maradhat M. Richárd Richárd Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje. "Nyugodtan agyba-főbe verhetsz" – előzetes jött az Egy nő fogságban című filmhez A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik a hálózat. Összeomlás fenyegeti a vízszolgáltatást Új lakossági állampapír kibocsátásán dolgozik a kormány, Varga Mihály egy előterjesztéséből már lehet is tudni néhány részletet. Júniusban jöhet a Nemzeti Kötvény A grafikus tervezőként dolgozó Hasan Kaymak készített egy koncepcióvideót arról, milyen lehet az ősszel érkező új iPhone. Videó: Ha ilyen lesz az iPhone 11, most azonnal akarjuk Cége, a BDPST Group külföldön is meg akarja vetni a lábát. Külföldi patinás, műemléki védelem alatt álló ingatlanok kerülhetnek Tiborcz Istvánhoz A műanyag szalagfüles bevásárlótáskák pedig biológiailag lebomló anyagokból készülnek. Újraműanyag hűtőtáskákat vezet be a Spar 2019. április. 02. 15:37 Stummer János jobbikos képviselő megfogadta a budai Várban havi 32 ezres lakásbérleti díjat nyögő Bayer Zsolt szavait, és törvényjavaslatot nyújtott be.

\r

Megtiltaná a fideszesek várbeli lakásbérletét egy jobbikos, miután fellelkesült Bayer Zsolt szavain 2019. április. 02. 16:53