Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","shortLead":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","id":"20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a82c6-7ee2-4836-8691-8b0bf3f80813","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 08. 05:16","title":"Meleg, de helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ea8bd-4b64-4f31-a3a6-c129bd080ba1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy közel 500 éves kereskedőhajó roncsait fedezte fel véletlenül az Északi-tenger fenekén egy holland mentőcsapat, amely vízbe esett konténerek után kutatott a térségben - közölte szerdán a holland kulturális minisztérium, megjegyezve, hogy ez a legrégebbi hajóroncs, amelyet valaha a holland vizekben találtak.","shortLead":"Egy közel 500 éves kereskedőhajó roncsait fedezte fel véletlenül az Északi-tenger fenekén egy holland mentőcsapat...","id":"20190406_fuggerek_kereskedohajo_roncsai_eszaki_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ea8bd-4b64-4f31-a3a6-c129bd080ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6dcd8-5830-4357-b5cf-aa7e130c2ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_fuggerek_kereskedohajo_roncsai_eszaki_tenger","timestamp":"2019. április. 06. 19:03","title":"Véletlenül megtaláltak egy 500 éves, elsüllyedt hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00436775-1627-447b-a602-a45e55570241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásgyűjtéssel egy időben elindult a plakátkampány is.","shortLead":"Az aláírásgyűjtéssel egy időben elindult a plakátkampány is.","id":"20190406_valasztas_plakat_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00436775-1627-447b-a602-a45e55570241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54a8561-2ac2-4e59-988a-ac03d84f813a","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_valasztas_plakat_fidesz","timestamp":"2019. április. 06. 16:53","title":"Se Soros, se Juncker, se Brüsszel: itt a Fidesz új választási plakátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is, az ott van, ahol a part szakad.","shortLead":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is...","id":"201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09d0d0-9d8e-4cde-90fb-da431b30e5ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","timestamp":"2019. április. 07. 14:00","title":"Mostantól ne csak azt figyeljük, mit tesz Matolcsy, hanem azt is, mit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult választási kampányban politikai reklámot kíván közzétenni - közölte a Nemzeti Választási Iroda.","shortLead":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult...","id":"20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939190a-f378-4430-9f5d-f8d82cda50d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. április. 06. 16:58","title":"A kereskedelmi csatornák közül csak az RTL tenne közzé politikai reklámokat az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökken az Északi-sarkvidék jégutánpótlása és emiatt az oda eljutó tápanyagok mennyisége is.","shortLead":"Csökken az Északi-sarkvidék jégutánpótlása és emiatt az oda eljutó tápanyagok mennyisége is.","id":"20190406_eszaki_sarkvidek_jegutanpotlas_klimavaltozas_awi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c81b74-09af-4fef-b031-57191df7b327","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_eszaki_sarkvidek_jegutanpotlas_klimavaltozas_awi","timestamp":"2019. április. 06. 17:03","title":"A globális felmelegedés miatt mire odaérne a jég az Északi-sarkvidékre, már elolvad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor 2020 végéig nem mehet át a határon.","shortLead":"Kelemen Hunor 2020 végéig nem mehet át a határon.","id":"20190406_Kitiltottak_Ukrajnabol_az_RMDSZ_elnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60823b52-0445-435f-ba83-3f50d4f6d20e","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Kitiltottak_Ukrajnabol_az_RMDSZ_elnoket","timestamp":"2019. április. 06. 13:52","title":"Kitiltották Ukrajnából az RMDSZ elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje Vlagyimir Putyin elnök biztonságát.","shortLead":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje...","id":"20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea8ba2-076b-4f53-94dd-6a9d09d65bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","timestamp":"2019. április. 06. 14:51","title":"Ha megbolondult a GPS-navigációja, Putyin lehet a közelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]