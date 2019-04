Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június végéig kérnek a britek haladékot a Brexit-tárgyalásokra; egyre nagyobb bukás a kormány keleti nyitás politikája; nagy személyi változások indultak a TV2-nél. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Június végéig kérnek a britek haladékot a Brexit-tárgyalásokra; egyre nagyobb bukás a kormány keleti nyitás politikája...","id":"20190407_Es_akkor_Uri_Geller_megoldotta_a_Brexitet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe294e0e-adcc-4c4e-ae0e-eb7d36a1ba2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Es_akkor_Uri_Geller_megoldotta_a_Brexitet","timestamp":"2019. április. 07. 07:00","title":"És akkor Uri Geller megoldotta a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcb310a-389e-40ea-8e75-8fcafa81ebe9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De az útfelújítást csak augusztusban kezdik el. ","shortLead":"De az útfelújítást csak augusztusban kezdik el. ","id":"20190408_250_milliobol_kell_rendebehozni_a_metropotlo_altal_kijart_savokat_a_Vaci_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcb310a-389e-40ea-8e75-8fcafa81ebe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23522896-380f-443e-b9ab-4d634acd6137","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_250_milliobol_kell_rendebehozni_a_metropotlo_altal_kijart_savokat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. április. 08. 05:56","title":"250 millióból kell rendbe hozni a metrópótló által kijárt sávokat a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","shortLead":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","id":"20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28830782-b687-47c4-a0f9-1ad31e62c088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","timestamp":"2019. április. 07. 10:59","title":"Közel 700 millióba kerül Budapest legdrágább új lakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden megváltozott. Ehhez persze az is kellett, hogy legyőzzön egy ismert Fortnite-játékost.","shortLead":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden...","id":"20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca1047-befc-43b5-8476-44936ad29d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","timestamp":"2019. április. 08. 11:03","title":"Milliókat keres ez a 14 éves fiú, pedig “csak” kattintgat az egerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","shortLead":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","id":"20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a82c6-7ee2-4836-8691-8b0bf3f80813","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 08. 05:16","title":"Meleg, de helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07668728-f668-471c-a652-9c7b6f44eee7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Befektetési vállalkozással bővült a Paár Attila nevével fémjelzett cégcsoport.","shortLead":"Befektetési vállalkozással bővült a Paár Attila nevével fémjelzett cégcsoport.","id":"201914_pbm_befektetesi_tiborcz_uzletfelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07668728-f668-471c-a652-9c7b6f44eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a116c1d-38b2-44c3-a7d9-0640e022fcea","keywords":null,"link":"/kkv/201914_pbm_befektetesi_tiborcz_uzletfelei","timestamp":"2019. április. 07. 09:00","title":"Hasítanak Tiborcz üzletfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","shortLead":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","id":"20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2bb5f2-e88b-45e1-af2b-7474cbb5a4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","timestamp":"2019. április. 07. 18:08","title":"„Túl voltam fizetve” – ismerte el végre valaki a magyar fociból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]