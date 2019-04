10 00

1) A Fidesz győzelme nem, de az újabb parlamenti kétharmad meglepetésként ért. A napközbeni magas részvételi adatok az ellenzéki választók között hamis reményt keltettek, ami után sokak csalódása még nagyobb volt. Az újabb kétharmad azonnal előrevetítette, hogy a maradék Fidesztől független világ még keményebb letámadásra számíthat, és csak az a kérdés, hogy melyik szférát mikor éri utol a kampányban beígért elégtétel.

Bíró-Nagy András / Policy Solutions © Máté Péter

2) Az egyenlőtlen feltételek mellett az ellenzék széthúzása és hitelességi problémái is kellettek az újabb Fidesz-sikerhez. Fontos tanulság, hogy a taktikai szavazás nem tudja kiváltani a visszalépéseket, az ellenzéki kínálat valódi szűkítését, az egy az egy elleni szituációk kialakítását. A 2018-as viszonyok mellett a kormányváltás nem, de a fideszes kétharmad megakadályozása reális cél volt, amihez mindössze a választási rendszerből fakadó ellenzéki szavazatkoncentrációs kényszer felismerésére lett volna szükség. A Fidesz a korábbi Simicska-birodalomnál is nagyobb és hatékonyabb médiahálót épített ki, amellyel sikeresen tartotta fent a migrációs válság érzetét a 2018-as országgyűlési választás előtti három évben, akkor is, amikor az már valójában jócskán alább hagyott. A saját korábbi táboránál is szélesebb körben tudta a legfőbb félelmek között rögzíteni a migrációt, különösen az alacsonyabb végzettségűek és az idősebbek között. Mindenképpen kiemelendő az ellenzék minden korábbinál súlyosabb leépülése a kistelepüléseken: a vidéki szervezeti infrastruktúra amortizálódása vagy soha ki nem épülése, a vidéki független média szinte teljes eltűnésével együtt a baloldal drámai visszaszorulásához vezetett a városokon kívül, miközben a Jobbik vidéki áttörése sem valósult meg. Érdemes megjegyezni az uniós pénzek szerepét is a rezsim stabilitásában: a gazdasági helyzet pozitív választói értékelése szintén fontos pillére volt a fideszes győzelemnek, és ez az uniós támogatások által hajtott gazdasági növekedés – és helyi klientúraépítés – nélkül nem lett volna lehetséges.