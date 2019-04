Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új egészségkultúrát akar a kormány meghonosítani.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új...","id":"20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd0bc7e-8e44-419f-b579-ab4bef92fe66","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","timestamp":"2019. április. 08. 12:44","title":"Kásler új egészségkultúrát szeretne megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített diákműholdjának, az ESEO-nak (European Student Earth Orbiter) az útját, amelynek fedélzetén magyar fejlesztésű műszerek is helyet kaptak.","shortLead":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített...","id":"20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbc1e26-a389-4753-9778-1faa4f9d6d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","timestamp":"2019. április. 07. 10:03","title":"Ezen az oldalon megnézheti, éppen merre jár a diákműhold, amin magyar műszerek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs mellé bratyizás.","shortLead":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs...","id":"20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102a5fc5-5cbf-4b0c-b07e-c4953ad0d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","timestamp":"2019. április. 08. 09:29","title":"Majka durván nekiment a Fonogram zsűrijének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77152690-9ad5-4ded-b6d5-edbacdf657c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte kizártnak tartja az ír kormányfő, hogy jövő héten kizuhannak a britek az EU-ból, ez pedig azzal járhat, hogy EP-választást kell rendeznie a szigetországnak.","shortLead":"Szinte kizártnak tartja az ír kormányfő, hogy jövő héten kizuhannak a britek az EU-ból, ez pedig azzal járhat...","id":"20190406_Brexit_katasztrofa_vagy_ongyilkossag_varhat_a_brit_kormanyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77152690-9ad5-4ded-b6d5-edbacdf657c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789de812-99f1-45b5-a51a-cc7c51062f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Brexit_katasztrofa_vagy_ongyilkossag_varhat_a_brit_kormanyra","timestamp":"2019. április. 06. 19:41","title":"Brexit: katasztrófa vagy öngyilkosság várhat a brit kormányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő Veiszer Alindának beszélt arról, hogy mit gondol az öregedésről, ByaAlexről, a tapasztalatok és a bátorság hozadékáról.\r

","shortLead":"Az énekesnő Veiszer Alindának beszélt arról, hogy mit gondol az öregedésről, ByaAlexről, a tapasztalatok és a bátorság...","id":"20190407_Szulak_Andrea_A_legjobb_vesztes_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ac60f-053b-42bf-91ad-5a2cdaad1c71","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Szulak_Andrea_A_legjobb_vesztes_vagyok","timestamp":"2019. április. 07. 11:00","title":"Szulák Andrea: A legjobb vesztes vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","shortLead":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","id":"20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f5e8-62ce-4196-b323-5468cfc60cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"ENSZ-szakértő: Veszélyben a magyar bíróságok függetlensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június végéig kérnek a britek haladékot a Brexit-tárgyalásokra; egyre nagyobb bukás a kormány keleti nyitás politikája; nagy személyi változások indultak a TV2-nél. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Június végéig kérnek a britek haladékot a Brexit-tárgyalásokra; egyre nagyobb bukás a kormány keleti nyitás politikája...","id":"20190407_Es_akkor_Uri_Geller_megoldotta_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe294e0e-adcc-4c4e-ae0e-eb7d36a1ba2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Es_akkor_Uri_Geller_megoldotta_a_Brexitet","timestamp":"2019. április. 07. 07:00","title":"És akkor Uri Geller megoldotta a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan érezték magukat tavaly április 8-án, és mit gondolnak egy évvel később, mi volt a döntő oka a végeredmény kialakulásának. Ahogy a klasszikus mondaná: és ezt így hogy?","shortLead":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan...","id":"20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67d923f-cac8-4aea-bf0e-30700742d5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","timestamp":"2019. április. 08. 09:00","title":"És ezt így hogy? Alfölditől Vonáig magyarázzák a harmadik Orbán-kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]