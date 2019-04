Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa7a54f-0f00-45ea-8124-400d1d99146e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy nappal a Brexit következő dátuma előtt még mindig senki nem tud semmit semmiről.","shortLead":"Négy nappal a Brexit következő dátuma előtt még mindig senki nem tud semmit semmiről.","id":"20190408_Brexit_puccs_keszul_Theresa_May_ellen_bar_semmi_ertelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa7a54f-0f00-45ea-8124-400d1d99146e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c549fe-88bc-4e09-b117-85b2a8d360eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Brexit_puccs_keszul_Theresa_May_ellen_bar_semmi_ertelme","timestamp":"2019. április. 08. 15:35","title":"Brexit: puccs készül Theresa May ellen, bár semmi értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","shortLead":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","id":"20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870a33ed-cd03-4fb8-beed-cc277d5ac64b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. április. 07. 14:35","title":"Még hónapokig nehéz lesz átjutni Ausztriába Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df9ac6e-3a67-4e3e-9759-84dc562087ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190408_Hatalmas_korus_enekli_a_Nirvanadalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df9ac6e-3a67-4e3e-9759-84dc562087ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e588431-076a-4e47-87ff-cb03449be8cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Hatalmas_korus_enekli_a_Nirvanadalt","timestamp":"2019. április. 08. 15:15","title":"Megható feldolgozást kapott a Nirvana-dal: óriási kórus énekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két másik szakszervezet tagjai sztrájkba kezdtek. ","shortLead":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két...","id":"20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819239da-e735-44a2-bf03-ee4210e16cd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","timestamp":"2019. április. 08. 12:25","title":"Sztrájkolnak Lengyelországban a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki egy háttérbeszélgetésen.","shortLead":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki...","id":"20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97592f5a-60d7-4df4-9bf1-f89d05a77d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","timestamp":"2019. április. 08. 16:12","title":"Itt vannak a részletek a Nemzeti Kötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban több olyan tanulmány is megjelent, ami szerint a D-vitamin szedésének nincs olyan egészségügyi hatása, mint amiről korábban beszéltek az orvosok.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olyan tanulmány is megjelent, ami szerint a D-vitamin szedésének nincs olyan egészségügyi...","id":"20190408_d_vitamin_szedese_mennyi_d_vitaminra_van_szuksegem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24a371-46ee-4a03-8b47-c94b29808292","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_d_vitamin_szedese_mennyi_d_vitaminra_van_szuksegem","timestamp":"2019. április. 08. 12:03","title":"Csak placebo a D-vitamin vagy tényleg használ? És mennyit kell belőle beszedni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedden a cég négy telephelyén is szünetelhet a munka.","shortLead":"Kedden a cég négy telephelyén is szünetelhet a munka.","id":"20190408_Nincs_megegyezes_figyelmezteto_sztrajk_jon_a_Chinoinnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f723f-39cd-4336-ac6a-e1f2dc26fa3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Nincs_megegyezes_figyelmezteto_sztrajk_jon_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 08. 16:28","title":"Nincs megegyezés, figyelmeztető sztrájk jön a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el a világtörténelem egyik legkegyetlenebb népirtó akciója: száz nap alatt a ruandai hutuk felhergelt bandái mintegy 800 ezer tuszit, illetve mérsékelt hutut gyilkoltak le. A bosszúakcióknak több mint százezer hutu esett áldozatul, a világ pedig alig tett valamit, hogy megakadályozza a tömegmészárlást. Azt a tömegmészárlást, amelyről tudni lehetett, hogy meg fog történni, s amelyet alaposan elő is készítettek.","shortLead":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el...","id":"20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c260e3d-adc5-42dc-9ae2-80fb7c56ada9","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","timestamp":"2019. április. 07. 16:00","title":"A halál száz napja - 25 éve kezdődött a ruandai népirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]