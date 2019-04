Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","shortLead":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","id":"20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324cf7b1-36d4-4f39-b4bc-cee72bc590ba","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","timestamp":"2019. április. 09. 09:16","title":"Klapka György zálogháza végleg átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Evolúciós előnye van. ","shortLead":"Evolúciós előnye van. ","id":"20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca348b8-a350-4021-8941-2322ad48a27e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","timestamp":"2019. április. 09. 12:15","title":"Örök optimista? Íme az a bizonyos pár perc, amikor ön is pesszimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új egészségkultúrát akar a kormány meghonosítani.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új...","id":"20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd0bc7e-8e44-419f-b579-ab4bef92fe66","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","timestamp":"2019. április. 08. 12:44","title":"Kásler új egészségkultúrát szeretne megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","shortLead":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","id":"20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62e83f-610e-44e9-b816-da5f6ab96909","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","timestamp":"2019. április. 09. 19:14","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartottak ma a Chinoinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadhatnak olyan titkos megbeszélések, melyekből a sofőrt sem árt teljesen kizárni. És mostantól semmi akadálya ennek.","shortLead":"Akadhatnak olyan titkos megbeszélések, melyekből a sofőrt sem árt teljesen kizárni. És mostantól semmi akadálya ennek.","id":"20190408_gombnyomasra_privat_szoba_lesz_az_uj_rollsroyce_phantom_utastere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0ad944-5855-45fe-a28e-926e796b6122","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_gombnyomasra_privat_szoba_lesz_az_uj_rollsroyce_phantom_utastere","timestamp":"2019. április. 08. 13:21","title":"Gombnyomásra privát szoba lesz az új Rolls-Royce utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is talált egyik legnagyobb óriáskígyó.","shortLead":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is...","id":"20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc2c77-b855-4f05-a247-52916c9e5975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Akkora pitont találtak Floridában, amelyik egy szarvast is lenyelhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális technikával készült képeket.","shortLead":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális...","id":"20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66b84c9-ab87-4f9c-b3fa-00c589ed42a2","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","timestamp":"2019. április. 09. 08:09","title":"Borral festett - Szabó Győző ecsetet ragadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha megtartják az EP-választást májusban. ","shortLead":"A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha...","id":"20190409_A_briteknek_is_reszt_kellene_vennie_az_EPvalasztason_a_Brexit_elhalasztasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ac69b-e2d8-4b51-adf8-074c1f0760f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_briteknek_is_reszt_kellene_vennie_az_EPvalasztason_a_Brexit_elhalasztasahoz","timestamp":"2019. április. 09. 20:02","title":"A briteknek is részt kellene venniük az EP-választáson a Brexit elhalasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]