[{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós szervezetek már vizsgálják a közintézmények Office-használatának jogszerűségét, miután felmerült, hogy a Microsoft irodai programcsomagjának működése sértheti a GDPR néven közismert EU-s adatvédelmi szabályokat.","shortLead":"Uniós szervezetek már vizsgálják a közintézmények Office-használatának jogszerűségét, miután felmerült...","id":"20190411_microsoft_office_proplus_office_365_gdpr_adatvedelmi_iranyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a469aaf-7337-450b-bcd7-ec6b1da729e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_microsoft_office_proplus_office_365_gdpr_adatvedelmi_iranyelv","timestamp":"2019. április. 11. 09:03","title":"Erre nem sokan gondoltak: az Office programok használata sértheti a GDPR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","shortLead":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","id":"20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e43ba-e0dc-42bf-950c-a0e88f281638","keywords":null,"link":"/sport/20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","timestamp":"2019. április. 11. 15:01","title":"Honvéd: \"Leigazolásakor is tisztában voltunk Ben-Hatira múltjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5002f1ea-6d3e-4b97-8ab0-7a8ebf99791b","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar költészet napjának tiszteletére négy büntetés-végrehajtási intézetből összesen hét elítélt szavalta el József Attila A hetedik című költeményét. ","shortLead":"A magyar költészet napjának tiszteletére négy büntetés-végrehajtási intézetből összesen hét elítélt szavalta el József...","id":"20190411_Rabok_szavalnak_vers_magyar_kolteszet_napja_Jozsef_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5002f1ea-6d3e-4b97-8ab0-7a8ebf99791b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8b59a-2dbd-42fd-9252-774ac99b7230","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Rabok_szavalnak_vers_magyar_kolteszet_napja_Jozsef_Attila","timestamp":"2019. április. 11. 10:52","title":"Nem csak a rendőrök, a rabok is szavalnak a magyar költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","shortLead":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","id":"20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09436343-71cf-462b-ba95-d63120cc6b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","timestamp":"2019. április. 12. 15:10","title":"Nigel Farage ezer fontot tett fel új pártja választási győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A történelem ismétli önmagát: a Fidesz megint nekilát megszerelni, amit az elmúlt nyolc év kormányai elrontottak, ahogy 2010-ben. Annyi a különbség, hogy ebben az elmúlt nyolc évben már Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt, így nem esik szó elrontott dolgok megszereléséről, nincs elmúltnyolcévezés, csak szép csendben megnyomják a reset gombot- írja a kormány friss exportstratégiájáról a HVG.","shortLead":"A történelem ismétli önmagát: a Fidesz megint nekilát megszerelni, amit az elmúlt nyolc év kormányai elrontottak, ahogy...","id":"20190411_Itt_a_kormany_uj_exportstrategiaja_Vagy_a_regi_ujratoltve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50fb058-a5f8-433a-9cc7-618f78a23ad0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Itt_a_kormany_uj_exportstrategiaja_Vagy_a_regi_ujratoltve","timestamp":"2019. április. 11. 14:43","title":"Itt a kormány új exportstratégiája. Vagy a régi újratöltve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a15959d-d375-44b0-a898-576e20abe1c5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A bankok felelősségét is vizsgálta a Kúria a devizathiteles pereknél.","shortLead":"A bankok felelősségét is vizsgálta a Kúria a devizathiteles pereknél.","id":"20190412_Kuria_devizahitel_arfolyamkockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a15959d-d375-44b0-a898-576e20abe1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230c7f1-8736-456c-876f-11209859a465","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190412_Kuria_devizahitel_arfolyamkockazat","timestamp":"2019. április. 12. 10:53","title":"Kúria: nem az ügyfél hibája, ha nem értette meg a bonyolult devizahitel-szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe549f4a-15cd-42a0-ad46-e5cec1a22ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","timestamp":"2019. április. 11. 08:12","title":"Eltűnt egy fiatal lány Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk, és azóta nőtt, már a lakosság teljes vagyonának 56 százaléka a legfölső tized kezében van. A háztartások szegényebbik felének csak az összvagyon 8,9 százaléka jut. ","shortLead":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk...","id":"20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ce47e-c122-4a48-8596-676b01bd8865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","timestamp":"2019. április. 11. 14:20","title":"Annyit is ér? Kiderült, mennyit keres és mennyije van a 100 ezer leggazdagabb magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]