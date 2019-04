Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az autoriter rendszerekben, ha nincs már alternatíva, az emberek az adott keretek között keresik a boldogulásukat – mondja Majtényi György történész, akivel az általa is szerkesztett Kommunista kiskirályok című könyv kapcsán beszélgettünk. Interjú a friss HVG-ben.","shortLead":"Az autoriter rendszerekben, ha nincs már alternatíva, az emberek az adott keretek között keresik a boldogulásukat –...","id":"20190411_Majtenyi_Gyorgy_A_kommunistak_hamar_felismerte_a_fociban_rejlo_marketinglehetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb246da-7154-4463-b4fa-7f5b67d6a632","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Majtenyi_Gyorgy_A_kommunistak_hamar_felismerte_a_fociban_rejlo_marketinglehetoseget","timestamp":"2019. április. 11. 15:13","title":"Majtényi György: A kommunisták hamar felismerték a fociban rejlő marketinglehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet\".\r

\r

","shortLead":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom...","id":"20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a6ef-b9c5-46cf-9006-ba889bf795a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","timestamp":"2019. április. 10. 18:46","title":"Porgy és Bess: magyarázzák az Operaház művészei, hogy is feketék ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","shortLead":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","id":"20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d172fb-9306-479a-b81a-afa0af65ac29","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","timestamp":"2019. április. 12. 04:57","title":"Ez már hivatalos: megvan az izraeli választások végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor ez az általános érzése a tőzsdézéssel kapcsolatban. Tuti válaszok természetesen nincsenek, de egy kis időt rászánva jobban felvértezhetjük magunkat az ingadozások ellen.","shortLead":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor...","id":"20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c128299e-b952-417d-b31b-0ce47294f8f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","timestamp":"2019. április. 12. 07:30","title":"Tündöklés és zuhanás – Amit érdemes tudni a technológiai részvények életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a987d0b5-a76b-42be-958c-308179bfe1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte rajong az internet a 29 éves Katie Boumanért, a fiatal nő volt ugyanis az egyik, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy a világ igazi fotót láthasson egy fekete lyukról. ","shortLead":"Szinte rajong az internet a 29 éves Katie Boumanért, a fiatal nő volt ugyanis az egyik, aki oroszlánrészt vállalt...","id":"20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a987d0b5-a76b-42be-958c-308179bfe1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2134f89a-c963-4865-8584-93af20e2defd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","timestamp":"2019. április. 11. 13:33","title":"Ennek a 29 éves tudós lánynak köszönhetjük a világ első fotóját egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül is. ","shortLead":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül...","id":"20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf1b1f-7064-4c0f-9353-2483c64bcae0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2019. április. 11. 15:58","title":"Magyar verset szavaltak a Tádzs Mahalnál is a költészet napján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De pokollá teszik a kormánypárt életét ellenzékből is, ígérik.","shortLead":"De pokollá teszik a kormánypárt életét ellenzékből is, ígérik.","id":"20190410_Beni_Ganc_partja_elismerte_Netanjahuek_gyozelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c03f0c-0d79-476c-b49e-2e22f7a064a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Beni_Ganc_partja_elismerte_Netanjahuek_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 10. 19:35","title":"Izrael: Beni Ganc pártja elismerte vereségét, Netanjahu nyerte a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]