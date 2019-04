Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az januárban újra összeáll a Sportaréna színpadán egy estére.","shortLead":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az...","id":"20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7443d4-df54-4ccd-afbe-d2413637c4c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","timestamp":"2019. április. 16. 10:36","title":"Feltámad a Geszti-féle Jazz+Az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ami mozdítható volt, azt megmentették a tűzoltók, de így is óriásiak a károk.","shortLead":"Ami mozdítható volt, azt megmentették a tűzoltók, de így is óriásiak a károk.","id":"20190416_Kozzetettek_a_listat_mit_sikerult_kimenteni_a_NotreDamebol_es_mi_pusztult_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ba15bf-5fd7-479b-ab84-6236c00dc5e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Kozzetettek_a_listat_mit_sikerult_kimenteni_a_NotreDamebol_es_mi_pusztult_el","timestamp":"2019. április. 16. 09:36","title":"Közzétették a listát, mit sikerült kimenteni a Notre-Dame-ból, és mi pusztult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt korábban állították róla.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt...","id":"20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae03451-a220-4557-8d4a-bd3c65117ffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","timestamp":"2019. április. 15. 09:03","title":"15 év után jön az új wifi, de lenne itt néhány elég nagy probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész ellentmondásos életéről szóló film árnyalja a képet a közelmúltról.","shortLead":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész...","id":"201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ff9ca-003c-4558-a73d-0ebab99cab92","keywords":null,"link":"/kultura/201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","timestamp":"2019. április. 14. 17:30","title":"A keletnémet kotrógépkezelő, aki Bob Dylan előtt énekelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket rejtő notchot. Az Asusnak is van erre egy sajátságos ötlete.","shortLead":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket...","id":"20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5e52d7-7b1b-4a22-adaa-9e727df269d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","timestamp":"2019. április. 14. 18:03","title":"Ilyet nem mindennap látni: így váltaná ki a szenzorszigetet az Asus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak le. ","shortLead":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak...","id":"20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7693a70f-d6b0-457a-be77-ca6a85e0093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","timestamp":"2019. április. 16. 15:02","title":"Több mint száz környezetvédőt vettek őrizetbe Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8206da-bdd8-4d97-b354-5557e0f908e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem áll fel az Apple igazgatótanácsából a Disney cég vezére, de folyamatosan figyeli a helyzetet. Az ok: mindkét vállalat elindítja saját streaming szolgáltatását.","shortLead":"Egyelőre nem áll fel az Apple igazgatótanácsából a Disney cég vezére, de folyamatosan figyeli a helyzetet. Az ok...","id":"20190415_bob_iger_disney_vezer_az_apple_igazgatotanacsanak_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8206da-bdd8-4d97-b354-5557e0f908e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb03e2cf-d2d2-4285-b19e-c2f23a31c0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_bob_iger_disney_vezer_az_apple_igazgatotanacsanak_tagja","timestamp":"2019. április. 15. 17:03","title":"Milyen már? Az Apple-nek csinál konkurenciát, miközben az Apple igazgatótanácsában ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos, jégolvadási fogadójátéka is lezárult, miután annak jege is felengedett.","shortLead":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos...","id":"20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df9f13-dcca-40ea-88bd-43de8b0997fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","timestamp":"2019. április. 16. 14:33","title":"Soha ilyen korán nem olvadt még el a jég az alaszkai folyókon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]