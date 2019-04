Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ma 18 órakor leteszik a munkát 25 kórház sürgősségi osztályán a francia fővárosban – így határozott hét szakszervezet. Két napra tervezik a figyelmeztető sztrájkot. Mit követelnek az orvosok és ápolónők?","shortLead":"Ma 18 órakor leteszik a munkát 25 kórház sürgősségi osztályán a francia fővárosban – így határozott hét szakszervezet...","id":"20190418_Nem_ert_veget_Macron_nehez_hete_most_a_parizsi_korhazak_szorongatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc45f8b-2456-4688-a3f5-83d7fbd5b1d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Nem_ert_veget_Macron_nehez_hete_most_a_parizsi_korhazak_szorongatjak","timestamp":"2019. április. 18. 11:44","title":"Nem ért véget Macron nehéz hete, most a párizsi kórházak szorongatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még megfékezettnek hitt kanyaró. Ahol megfelelő a lakosság átoltottsága, oda pedig behurcolják a gyorsan terjedő fertőzést, ami azért fönnakadhat az immunitás falán.","shortLead":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még...","id":"20190418_Kopogtat_a_kanyaro_es_ez_a_nagyobb_jarvanyok_elohirnoke_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb62152-8dd6-4df0-ba84-cf3d0d7f4516","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Kopogtat_a_kanyaro_es_ez_a_nagyobb_jarvanyok_elohirnoke_lehet","timestamp":"2019. április. 18. 10:42","title":"Kopogtat a kanyaró, és ez a nagyobb járványok előhírnöke lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Riporterek Határok Nélkül felmérése szerint a 87. helyet szereztük meg, és folyamatosan romlik a helyzet. ","shortLead":"A Riporterek Határok Nélkül felmérése szerint a 87. helyet szereztük meg, és folyamatosan romlik a helyzet. ","id":"20190418_Hatalmasat_zuhant_Magyarorszag_a_sajtoszabadsagranglistan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec202f0-66cc-45a4-bb50-1cfda1b47d05","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Hatalmasat_zuhant_Magyarorszag_a_sajtoszabadsagranglistan","timestamp":"2019. április. 18. 09:55","title":"Hatalmasat zuhant Magyarország a sajtószabadság-ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Továbbra is egyetlen női mentora lesz a magyar X-faktornak: Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé érkezik Dallos Bogi. ","shortLead":"Továbbra is egyetlen női mentora lesz a magyar X-faktornak: Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé érkezik Dallos...","id":"20190417_Kiderult_ki_valtja_Radics_Gigit_az_Xfaktorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e11dad9-97c3-4c87-b08e-aaa3739b368c","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Kiderult_ki_valtja_Radics_Gigit_az_Xfaktorban","timestamp":"2019. április. 17. 14:00","title":"Kiderült, ki váltja Radics Gigit az X-faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f299882-a856-4c1a-876f-1bbf9c135f4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a hathatós megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a hathatós megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég...","id":"20190418_Igazi_gti_gyilkos_400_loeros_lett_a_michelisz_norbifele_hyundai_i30_n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f299882-a856-4c1a-876f-1bbf9c135f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3a682-3467-4567-a26b-36022a9c839e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Igazi_gti_gyilkos_400_loeros_lett_a_michelisz_norbifele_hyundai_i30_n","timestamp":"2019. április. 18. 13:21","title":"Igazi GTI-gyilkos: 400 lóerős lett a Michelisz Norbi-féle utcai Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","shortLead":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","id":"20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e8e75-fc3a-4e69-b7c9-1acfa154ed62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. április. 17. 14:03","title":"Még idén rendkívüli kiegészítést kaphatnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"kkv","description":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","shortLead":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","id":"20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b458d-7c6c-41d2-b190-ef21950a6a49","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","timestamp":"2019. április. 17. 12:05","title":"Május 6-án indul az új Takarékbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829","c_author":"Z. B.","category":"kultura","description":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","shortLead":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","id":"20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f36484c-7e02-45d3-8a9f-f43c40aecd23","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","timestamp":"2019. április. 17. 20:57","title":"Felújítják a gyönyörű kecskeméti szecessziós városházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]